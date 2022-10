Il y a des plaisirs inavouables, que l’on ne dit pas. Et surtout pas à ses enfants. Il est passé 18 h. Les enfants sont rentrés de l’école. Le repas tarde à sortir du four. Et alors qu’ils jouent tranquillement près de la cuisine, mon ventre gargouille. Pas sûre de tenir jusqu’à ce que la lasagne soit dans l’assiette.

Sans un bruit, quasi sur la pointe des pieds, je m’éclipse dans l’arrière-cuisine. Un simple rideau nous sépare les enfants, moi et le crime – à ma bonne conscience de maman - que je m’apprête à commettre. Car dans l’arrière-cuisine, il y a l’armoire à… chips. Celle que l’on ouvre les vendredis soir pour l’apéro en famille, le week-end. La tentation est trop forte, mon ventre crie famine. J’ouvre délicatement l’armoire, je prends le premier paquet trouvé. En essayant de faire le moindre bruit (c’est presque mission impossible, disons-le), je prends quelques chips.

C’est là que l’affaire se corse: en manger sans éveiller les soupçons, tout en essayant d’en profiter un minimum quand même. Et en me dépatouillant avec mon sentiment de culpabilité – car oui, je pourrais très bien manger un raisin ou quelques noix, et même en partager avec mes enfants! Et puis, les chips pour les enfants (et pour les parents en fait), ce n’est que de temps en temps! Vite engloutis, je retourne à la cuisine comme si de rien n’était…

Mais je me rassure en me disant que mes enfants doivent eux aussi avoir leurs plaisirs inavouables qu’ils ne me diront jamais. Car au-dessus de l’armoire à chips, dans l’arrière-cuisine, séparée d’un rideau, se trouve l’armoire à bonbons… Je suis presque sûre que des petites mains doivent parfois se balader sans faire de bruit dans les pots de sucreries. Bah, c’est de bonne guerre!