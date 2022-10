De 2012 à 2017, l’individu se présente comme un prêtre catholique romain exerçant à la Petite Église Apostolique Vieille Catholique. Il réalise des exorcismes contre paiements. "Les sommes n’étaient pas versées sur mon compte, mais celui de l’association de l’église. Je demandais des virements afin d’avoir des preuves. J’ai suivi des formations et séminaires pour l’exorcisme. On ne peut pas croire aux phénomènes paranormaux tant qu’on n’en a pas vécu."

2. Le prétendu expert en œuvres d’art a vendu pour 6 millions d’€ de croûtes qui lui ont donné accès à une vie de jet-setteur

Quatorze cartons, plus de 6 millions d’euros et une dizaine d’heures de plaidoiries prévus. Ces quelques chiffres témoignent de l’ampleur du dossier évoqué depuis 9 h, ce lundi matin, lors d’une audience extraordinaire de la 6e chambre correctionnelle de Charleroi. Ils sont trois à comparaître devant la justice, dont le principal prévenu au centre des accusations: David.

Ce dernier, courtier en assurances, a su gagner la confiance de ses nombreuses victimes par une méthode bien rodée. La plupart des personnes dupées étaient des clients, qui espéraient faire fructifier leur patrimoine financier via des placements. Mais David y a vu une aubaine et a proposé à ses victimes de racheter des œuvres d’art qui prendraient de la valeur au fil du temps.

Il se présentait ainsi comme un expert en œuvres d’art et persuadait les personnes âgées d’acheter un Dali (pour ne citer que lui) à des prix attractifs. En réalité, les œuvres n’avaient rien d’exceptionnel. Au final, le manège lui a rapporté plus de 6,4 millions d’euros à travers toute la Wallonie !

4. Vexé, l’adepte de MMA casse la jambe de son rival

La grande qualité du pratiquant d’un art martial, c’est aussi de savoir maîtriser ses nerfs en toutes circonstances. Mais pour Tristan, la zénitude n’était pas au rendez-vous, cette nuit-là.

Le trentenaire est de sortie, dans une boîte de la région namuroise. Pour une raison plutôt nébuleuse, la tension sera rapidement palpable entre lui et deux autres hommes présents dans la discothèque.

Le trio se retrouve à l’extérieur et là, les coups commencent à partir. Tristan, adepte du MMA (mixed martial arts, un sport de combat), prend le dessus. Et méchamment. Il frappe ses rivaux au niveau du visage.

5. Il vol un kayak sous un car-port, il pensait qu’il était… à donner

Un Couvinois s’est fait connaître à plusieurs reprises de la police et des autorités judiciaires en 2021. Vols et menaces étaient reprochés à cet homme né en 1985 qui a fait opposition, ce mardi, aux huit mois de prison ferme prononcés par défaut à son encontre.

7. Une escroquerie à 4 millions€ de bitcoins?

Le prévenu a fondé la société QI en octobre 2017. Il promettait à des particuliers souhaitant investir dans la cryptomonnaie des rendements compris entre 50 et 80% dans les six mois, sans prise de risque. Les 27 parties civiles ont investi près de 3 970 000€ via 45 contrats, des montants qui n’ont pas été restitués intégralement. Et les rendements n’ont pas été versés.