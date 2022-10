Ce dimanche à la télé: « Des gens bien », nouvelle série belge tragicomique sur La Une

Elle arrive ce dimanche soir sur La Une (et en intégralité sur Auvio). Intitulée Des gens bien, elle met en scène un jeune policier, Tom Leroy (Lucas Meister, qui avait un léger rôle dans La Trêve), victime d’un accident de la route dans une forêt située en France, pas loin de la frontière belge. Sa voiture prend feu et malheureusement, sa femme Linda (Bérangère MCNeese, vue dans HPI et Unité 42), qui gère le solarium Le Flamingo, périt dans l’incendie. C’est en tout cas la version qu’il raconte à ses collègues français, dont le chef (Dominique Pinon) a vécu quasi le même drame quelques années plus tôt. Tom est donc quasi sûr de voir l’affaire classée. Sauf que Philippe (Michaël Abiteboul), un autre collègue français, ne semble pas croire sa version…

« Histoire à l’envers »

Cette histoire rocambolesque et tragicomique fait penser à l’univers des frères Coen, et particulièrement à Fargo, dont le trio de scénaristes est fan. "Nous avions tous les trois envie de nous tourner plus vers la comédie, confie Matthieu Donck. Et pour faire ça, nous avons décidé de mener l’histoire à l’envers, un peu comme dans un épisode de Columbo. Dès le départ, on sait qui a commis le truc et après, on découvre pourquoi il a commis cet acte-là et s’il va se faire prendre ou pas…"

Un dispositif scénaristique qui fonctionne, puisque très vite, on compatit avec ce flic a priori bien sous tout rapport et dont la vie part en vrille suite à un enchaînement de décisions malheureuses. Très présente, la musique vient aussi souligner le côté caustique de certaines scènes.

Même si elle est différente en bien des aspects, cette nouvelle série ne cache pas ses accointances avec La Trêve. "C’est vrai qu’elles sont cousines, admet Matthieu Donck. La Trêve se déroule à Heiderfeld, et Des gens bien se passe à Juvin, pas très loin." Une région également proche de la frontière française, où un panneau "Bienvenue au cœur de l’Europe" défraîchi fait penser au film Three Bilboards, sorti en 2017. "C’est vrai que c’est aussi une source d’inspiration, sourit le scénariste et réalisateur. C’est aussi un film où il y a ce mélange de drame et où on peut rire avec du loufoque." Cet aspect loufoque de la série est renforcé par une galerie de personnages un peu à la marge: il y a Serge, le cousin ex-taulard de Linda (Peter Van Den Begin vu dans Pandore) ; Joseph, le collègue policier de Tom, qui rêve qu’un gros scandale éclate (l’acteur Namurois Nicolas Buyse) ; Corinne, la sœur ultra-catholique de Tom (Gwen Berrou) ; Michel Chamfort, expert en assurances (François Damiens)… "L’idée est de pousser les curseurs plus loin. C’est de ce décalage que naît l’humour. Le miroir déformant est jouissif à regarder."

Saison 2 en écriture

Si après le tournage de la 1re saison de La Trêve, Matthieu Donck soulignait l’étroitesse du budget (280 000 € par épisode), ce n’est plus le cas aujourd’hui. "Pour la saison 2 de La Trêve, nous étions montés à 420 000 par épisode, et ici on doit tourner autour de 700 000 € par épisode. Cet argent sert majoritairement à payer les gens. Un tournage, c’est 60 personnes qu’il faut loger à l’hôtel, nourrir pendant plusieurs semaines…"

Si jamais vous accrochez à cette nouvelle série, sachez qu’une saison 2 est déjà en cours d’écriture.

La Une, dimanche, 20.50