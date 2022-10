Vercauteren: « Ne vous inquiétez pas pour moi en Russie »

Frankie pèse clairement ses mots quand on lui parle du conflit avec l’Ukraine, mais il n’a pas changé en évoquant son propre avenir et le football belge. Une chose semble sûre : on n’est pas prêt de le revoir au bord d’un terrain de Pro League.

Comment est la vie en Russie depuis le début du conflit, Frankie ?

Je ne vais pas trop en parler. Il y a des tensions, c’est clair. Mais cette tension existe aussi en Europe. Tout le monde se pose des questions, mais pour le reste, on n’a pas de commentaires à faire. On n’en parle pas beaucoup. Ni entre nous, ni avec d’autres habitants.

Vous sentez-vous encore en sécurité ?

Oui. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je rentre bientôt en Belgique pour faire une demande pour l’obtention d’un nouveau visa pour la Russie. Ma fille doit aller à l’école l’année prochaine, on veut vivre à un endroit fixe pour ne pas qu’elle doive changer d’environnement chaque année. Le domaine où on réside à Khimki est à 50 mètres de la frontière avec Moscou. En 2021, on a déménagé de Samara à Khimki. Les régions ne sont pas comparables.

Revenir en Belgique ne fait donc pas partie de vos projets.

Des agents m’ont contacté au nom de certains clubs belges, mais je leur ai dit que cela ne m’intéressait pas. Certaines choses que j’ai faites dans le passé, je ne les referai plus. Ce ne sont plus des défis. J’ai d’autres priorités.

Vous suivez encore le football belge ?

De loin. Je ne regarde que les moments forts des matchs sur Eleven online. Je ne regarde presque pas de matchs complets. Sauf un match du RWDM, pour avoir une idée de la façon dont joue l’équipe de Vincent Euvrard avec qui j’ai travaillé (NdlR: au Cercle, à Al Batin et à OHL). Je n’ai même pas regardé West Ham – Anderlecht. J’ai vu les matchs de Bruges en Ligue des champions. Pas parce que c’est Bruges, mais parce que c’est la Ligue des champions.

Vous allez regarder Standard – Anderlecht ?

Non. Je n’ai pas regardé Anderlecht – Bruges non plus. Ce ne sont pas des priorités comparées à d’autres choses que je dois faire ici. La Ligue des champions, par contre, c’est une priorité.

Dans quels pays aimeriez-vous travailler, alors ?

J’en cite quelques-uns qui pourraient m’intéresser : la Turquie et les Émirats arabes unis répondent à plusieurs critères, dont l’aspect familial. Il ne faut pas de visa, je pourrais faire des allers et retours vers la Russie quand je veux, ces pays sont encore joignables depuis la Russie. Je suis aussi ouvert à l’Arabie saoudite, mais j’ai refusé un club saoudien. J’y ai travaillé pendant quelques mois (NdlR : à Al Batin en 2018), il y a certains endroits où je n’irai pas.

Combien de clubs avez-vous refusé en un an et demi ?

Une vingtaine, de tous les coins du monde. D’Afrique, de Singapour, de Chypre… J’ai dit non parce que ces propositions ne correspondaient pas à mes désirs au niveau familial, sportif ou financier. Si je veux travailler, j’ai du travail, ce n’est pas un problème. À la fin de l’année, il faudra que je prenne une décision. J’examine plusieurs choses en ce moment, c’est une de mes occupations principales.

Vous voulez rester entraîneur ?

C’est ma priorité, mais je ne le ferai pas n’importe où. À la fin décembre, il faudra peut-être que je dise : Je suis out depuis un an et demi, il faut changer ton fusil d’épaule et faire autre chose. Et ma carrière d’entraîneur pourrait donc être terminée.

Vous approchez des 66 ans. Ne serait-ce pas le moment de penser à prendre votre pension ?

Je suis déjà pensionné (rires). Mais je ne suis pas du genre à ne rien faire. Par contre, je ne suis plus le même qu’avant au niveau physique. Participer à des petits matchs à l’entraînement, par exemple, c’est fini. Mais je peux encore apporter l’une ou l’autre chose. Tant que j’ai l’impression de pouvoir être utile, l’âge de 66 ans m’importe peu. Je vois des entraîneurs de 70 ans encore actifs au plus haut niveau.

Anderlecht vous a invité pour le match contre West Ham, vu que vous faisiez partie de l’équipe qui a gagné la finale de 1976. Vous n’êtes pas venu.

Pour deux raisons. La première est que je ne viens en Belgique que pour des choses essentielles. Et la seconde raison – la plus importante – est d’ordre personnel, que je tiens pour moi. En d’autres mots: si j’avais été en Belgique, je ne serais pas venu non plus.