« On se relaie »

Emmanuel, papa de trois enfants de 13, 10 et 7 ans, a adopté cette année, la formule du "relais parental". "Ma compagne prend congé la première semaine, et moi la deuxième. Il nous restait encore suffisamment de congés à tous les deux." Et pour les deux semaines de Noël, puis les deux de carnaval ? "Je ne sais pas encore. Une partie de mes congés peut être posposée à l’année prochaine, je les garderai sans doute pour les vacances de carnaval. Sinon, il y a les stages. Les deux plus petits y vont volontiers, mais avec un ado, ça ne peut pas être pas seulement de l’occupationnel: il faut trouver quelque chose qui l’intéresse réellement. Mais je ne suis pas inquiet, je vois que l’offre s’adapte. On a reçu pas mal de mails pour nous proposer des stages pour les deux semaines de Toussaint."

Le stage, c’est parfois la seule solution. C’est le cas d’Amélie, maman solo. "L’ASBL qui organise l’accueil extrascolaire à l’école propose des stages à 10 € la journée." Il faut anticiper. "J’ai dû téléphoner en septembre pour bloquer les dates. La semaine prochaine, je pourrai appeler pour les vacances de Noël. "

Mais 100 € pour couvrir les vacances scolaires, c’est beaucoup pour le budget. En bonne entente avec ses collègues, Amélie a pris deux jours de congé la 2e semaine, puis elle conduira Ethan chez ses grands-mères. "Mais comme je travaille de 8h à 16 h, il faut partir tôt pour aller conduire à 30 km de chez moi. Et l’essence n’est pas bon marché !"

Les grands-parents à la rescousse

Chez Sophie, les deux garçons logeront chez les grands-parents, évitant le problème des trajets à répétition et des levers aux petites heures.

"Les grands-parents sont des acteurs majeurs pour aider les familles à concilier vie professionnelle et familiale. Pour les 50-60 ans, on parle de génération sandwich, qui donne un coup de main à leurs parents vieillissant et aide à garder les petits-enfants. Les solidarités intergénérationnelles sont encore là", dit la sociologue de la famille Laura Merla (UCLouvain).

Alors que l’âge de la pension recule, l’entraide familiale persiste, "grâce aux crédits temps de fin de carrière, aux prépensions, aux pensions anticipées et aux arrêts maladie" selon la sociologue. En se penchant sur les derniers chiffres disponibles, ceux du 3 trimestre 2019, la sociologue explique que le taux d’emploi entre 55 et 64 ans était de 47,6% pour les femmes et 58% chez les hommes.

Mme Merla souligne que la réforme des crédit-temps thématiques va encore compliquer l’organisation des familles à l’avenir. "Il ne sera plus disponible que jusqu’aux cinq ans de l’enfant, au lieu des huit ans précédemment. Comment on fait quand l’enfant est à l’école primaire, si on a épuisé les congés parentaux ? De plus, on réduit le nombre de parents éligibles, en relevant l’ancienneté du parent, qui devra être dans l’entreprise depuis trois ans au lieu de deux. Cela cible davantage les statuts d’emplois précaires."

LES AUTRES SOLUTIONS POUR LES VACANCES D’AUTOMNE

1. Partir en famille

Les Belges francophones, voient dans les deux semaines de vacances d’automne une opportunité de se changer les idées, tout en payant moins cher que s’ils partaient la semaine de la Toussaint. 80% de ceux qui partent en vacances avec Tui ont choisi la semaine du 27 octobre. Autre tendance: alors qu’auparavant, on anticipait les vacances de Toussaint dès le mois de septembre, le gros des réservations chez Tui n’a eu lieu qu’en octobre, "quelques semaines voire quelques jours avant le départ", précise Florence Bruyère, qui met ce changement sur le coronavirus.

Le top 5 des vacances en avion

Les Belges privilégien l’ Espagne, Égypte, Tunisie, Turquie et Maroc. "C’est un retour pour le Maroc, qui a été isolé pendant la crise sanitaire. L’Espagne reste une des destinations préférées des Belges avec la moitié des réservations, notamment les îles Canaries, pour leur climat. On remarque aussi des séjours plus longs, de 8 nuits ou plus, car les gens ne sont plus pressés par le retour à l’école."

Difficile d’anticiper les vacances 2023. Mais une tendance se dessine sur le "hors saison", qui pourrait favoriser les vacances de printemps. "Comme elles tombent bien après Pâques, il n’y aura plus de ski: ce sera limité aux vacances de carnaval. Par contre, partir en mai sera une façon de bénéficier de tarifs avantageux et éviter une canicule comme celle de l’été dernier."

2. Un stage à la Toussaint… pas si facile à organiser

Pour la première fois, l’école de comédie musicale Proj’art school va organiser des stages à la Toussaint à Aywaille. Les enfants ont répondu présent mais sans se bousculer pour autant. "Le succès est souvent aléatoire. Par exemple, quand on organise des stages la première semaine de juillet, c’est la folie. Ici, c’est comme une deuxième semaine de juillet, c’est mitigé", dit Valérie Vandecruys.

Ce sont les parents qui sont venus vers elle pour lui demander si elle organisait quelque chose à la Toussaint. "Ils étaient un peu paniqués, parce que prendre congé deux semaines, c’était trop. Ici, le stage se déroule dans l’école: on prolonge les cours de l’année. Le coût est moindre par rapport à d’autres stages."

L’offre de stage est abondante à Aywaille, mais surtout dans le domaine sportif – l’ASBL Agisca, notamment. "Pour le théâtre, on est les seuls. " Valérie a lancé son stage il y a un mois et demi. "Plus tôt, ça ne sert à rien. Les gens sont plutôt en mode “dernière minute” maintenant. On le voit bien avec les spectacles: avant, ils réservaient 2 mois à l’avance, maintenant, c’est maximum deux semaines plus tôt."

Les élèves vont progresser

40 élèves inscrits en stage à la Toussaint alors qu’ils étaient 130 en été ? Anne-Marie Loncin, organisatrice des stages, ne s’attendait pas à répéter le succès de juillet dernier, pour le premier stage d’automne au Conservatoire de Huy.

"On s’y est pris un peu tard, à la rentrée de septembre. C’est un professeur de piano qui m’a dit après le stage d’été de la première semaine de juillet que des parents lui avaient demandé si on allait organiser un stage aux vacances de Toussaint." Puis certaines disciplines bien représentées en été, ne seront pas présentes cette semaine: "Les professeurs de danse et de violoncelle n’étaient pas disponibles. Par contre, les cours de pianos sont complets !"

Pour les élèves, c’est l’occasion de bien améliorer leur niveau de piano ou violon en jouant toute la semaine plutôt qu’un cours par semaine… Et capitaliser ensuite le reste de l’année, alors qu’en juillet, ils enchaînent avec des vacances. "C’est parce que nous n’avons pas les locaux à disposition en août, dit Mme Loncin. On va voir quand on pourra organiser le stage cet été, vu que l’année scolaire se poursuit jusqu’au 8 juillet. Puis on va peut-être étudier la possibilité d’une semaine lors des vacances de carnaval…"

3. Des plaines en automne ?

La ministre Linard et le secteur ATL et les pouvoirs locaux ont travaillé ensemble pour augmenter l’accueil temps libre (ATL), avec un budget d’1,5 million € de la Fédération Wallonie Bruxelles. Le principe: créer des partenariats entre les acteurs locaux (ATL/sportif/centres culturels/ateliers créatifs).

Pour ces vacances d’automne, 60 projets mixtes ont vu le jour, soit une coopération entre un opérateur ATL et un acteur tiers. Et rien que pour les centres de vacances, 436 activités d’automne ont été déclarées auprès de l’ONE.

À Verviers, par exemple, une collaboration a vu le jour entre le Centre Culturel Educatif Verviétois et la commune. Car en dehors de la période d’été, il n’existait pas de plaine pour les enfants. "En été, la plupart des activités se déroulent en extérieur, dit-on à l’ATL de Verviers. Donc on ne peut pas répéter la même formule pour les deux semaines de vacances d’automne. On a été pris de court pour réorganiser tout, alors on a conclu un partenariat avec la régie de quartier d’Ensival et le centre culturel éducatif de Verviers, le CCEV".

Au CCEV, Saïda Harbach, employée et animatrice accueillait déjà des stages dans l’école des devoirs, des stages destinés aux enfants inscrits pour le reste de l’année. La nouveauté, cette année, c’est qu’il y a quatre stages: deux dans les locaux de l’ATL et un dans l’école du centre, avec une ouverture aux enfants extérieurs à l’école des devoirs, pour offrir une possibilité de plus aux familles. "Mais on a limité cet accueil supplémentaire à 20 participants, pour maintenir un bon encadrement. Habituellement, c’est déjà complet rien qu’avec les enfants qui sont là pendant l’année. De plus, si la formule est ouverte à tous, il y a une priorité pour les familles où les parents travaillent, car ils ne savent pas garder les enfants."

Pendant l’année, entre 80 et 90 enfants de 6 à 12 ans sont inscrits à l’école des devoirs, ainsi que 37 enfants de 12 à 20 ans.

