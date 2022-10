PepsiCo annonce une procédure Renault, les travailleurs sous le choc

Les filiales locales sont priées de couper dans les coûts. Message entendu cinq sur cinq: les annonces de plans de restructuration sont en cours en Europe, la Belgique n’est pas épargnée.

Incertitude pour 280 personnes

La direction de la filiale belge de l’entreprise, qui commercialise les sodas Pepsi ou 7Up mais aussi des chips Doritos ou Lays, a annoncé jeudi aux représentants des travailleurs sa volonté d’engager une procédure Renault.

"Ce fut une surprise pour tout le monde, réagit encore sous le choc un travailleur de l’entreprise dont le siège pour la filiale belge est basé à Zaventem. Vous avez un groupe qui affiche sept milliards de dollars de bénéfices dans le monde (en 2021, NDLR) et qui vous en demande plus. On comprend qu’une multinationale cherche partout à faire des économies, mais il y a aussi l’aspect humain", déplore notre interlocuteur qui préfère rester anonyme.

Pour l’instant, il ne s’agit que d’une intention de la direction, les deux parties doivent se revoir la semaine prochaine pour entrer dans le vif du sujet et entamer des négociations.

La branche « retail » concernée

En Belgique, PepsiCo emploie 950 travailleurs, selon les informations reprises sur le site internet de l’entreprise. Mais toutes les entités ne sont pas concernées. Seraient impactée la branche retail (distribution) du groupe et les services administratifs, soit entre 250 et 280 travailleurs. Les usines ne seraient pas touchées.

L’annonce d’une procédure Renault signifie que l’entreprise envisage de se séparer d’au moins 10% de son personnel. Et ce, rappelons-le, alors que la multinationale, y compris en Belgique, présente des résultats positifs.

"Certes, il y a eu l’impact de l’épidémie de Covid-19 qui a pesé sur la branche Horeca, reconnaît le travailleur qui s’est confié à nous. Mais il y a aussi la branche retail. Or les gens sont restés chez eux et n’ont pas cessé de manger des chips, que du contraire."

De plus, le groupe, qui souffre comme tout le monde de l’inflation, de la hausse des prix de l’énergie et de la guerre en Ukraine, n’a pas hésité à répercuter ces hausses sur le prix de ses produits.

Mais cela ne suffit apparemment pas. Lors de la présentation de ses résultats, la multinationale avait donné le ton: elle avait annoncé vouloir réaliser des économies. C’est désormais officiel en Belgique depuis jeudi.

Six semaines d’incertitude

La liste et le nombre exact de travailleurs qui vont être laissés sur le carreau ne sont pas encore connus. "Il ne le sera que dans six semaines", nous a indiqué un autre travailleur que nous avons contacté et qui nous indique que l’objectif de la direction est de "supprimer les postes intermédiaires".

Contactée à plusieurs reprises, celle-ci n’a pas donné suite à nos sollicitations.