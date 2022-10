Mesures européennes énergétiques : la Belgique a-t-elle tiré son épingle du jeu ?

Plusieurs options, proposées par la Commission européenne, étaient sur la table, dont deux étaient ardemment poussées par la Belgique : d’une part, la possibilité d’effectuer des achats groupés de gaz et d’autre part, celle de plafonner les prix du gaz (mais non de les bloquer).

Exaucés

À l’issue du sommet, le vœu belge semble exaucé : "l’achat conjoint de gaz sur une base volontaire" et le fameux "corridor de prix dynamique temporaire pour les transactions portant sur le gaz naturel" (en bref, une forme de plafonnement du prix maximal du gaz), figurent bien parmi le train de mesures négociées par les 27.

"Les mesures qui ont été décidées sont celles que la Belgique avait proposé il y a quelques mois", s’est réjoui à l’issue de la réunion le Premier ministre Alexander de Croo (Open VLD), admettant toutefois que la "mise en musique" des mesures prendrait quelques semaines.

Et pour cause, malgré cet accord européen, les experts qui doivent solutionner les aspects techniques ne se pencheront sur la question que jeudi prochain ; "une question de timing", souffle un diplomate, qui pointe le fait que d’ordinaire, "ce sont les experts qui préparent et font remonter la difficulté politique au niveau des ministres puis des chefs de gouvernement - ici on est dans un processus inverse."

Bloquer les prix… mais pas maintenant

Ce qui est certain, c’est que le "plafonnement" des prix du gaz dont parlent Alexander De Croo et sa ministre de l’énergie, Tinne Van der Straeten (lire en P4), n’est pas du tout de la même nature que ce qui se pratique en Espagne et au Portugal, lesquels bloquent le prix du gaz utilisé pour produire de l’électricité. Un interventionnisme qui fonctionne pour ces pays peu interconnectés c’est-à-dire tout le contraire de la Belgique, qui exporte du gaz vers l’Allemagne et n’a donc pas soutenu cette "piste ibérique", jugeant que l’impact sur les prix serait trop faible.

Cette piste a pourtant été avalisée par les 27, puisqu’un "un cadre temporaire de l’UE visant à plafonner le prix du gaz utilisé dans la production d’électricité" figure également parmi les mesures adoptées. Or c’est exactement ce qui se pratique en Espagne et au Portugal.

La Belgique voit-elle cela d’un bon œil ? Probablement pas, mais comme le souffle un diplomate bien rodé sur la mécanique européenne, "typiquement, ce mécanisme de blocage des prix arrivera plus tard, on ne va pas se lancer là-dedans tout de suite".