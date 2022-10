Ce vendredi soir à la télé: Gotha, nouveau magazine royal sur La Une « C’est un peu ‘girl power’à la cour »

Patrick Weber le promet: cette nouvelle émission n’aura rien à voir avec ce qui a été fait auparavant. "On ne s’attache pas à suivre l’actualité semaine après semaine. On ne va plus faire un long reportage sur le roi et la reine qui vont visiter une caserne de pompiers ou une école. Aujourd’hui, quand je rencontre des gens en rue, les premières questions que l’on me pose ont toujours trait aux coulisses."

D’où l’idée d’aborder le traitement sous forme de thématique. Celle de ce vendredi s’est imposée d’elle-même: comme la princesse Élisabeth fête ses 21 ans le 25 octobre prochain, le magazine s’intéressera aux princesses de son âge. "C’est un peu ‘girl power’à la cour, puisque dans quelques années, il y aura cinq monarchies en Europe qui seront dirigées par des femmes, avance Patrick Weber. Toutes ont l’air assez bien préparées à leur future fonction. On va raconter tout ça, avec un peu d’humeur et aussi d’humour. On a besoin de légèreté aussi en fin de semaine."

Une interview d’un souverain en novembre

Gotha sera alimenté par des images achetées mais aussi par des reportages propres à l’émission. "Ce sera le cas du reportage sur la princesse de Ligne, Alix. Ou encore du dossier sur Élisabeth tourné avec Dominique Henrotte. Pour le deuxième numéro, en novembre, nous préparons l’interview d’un souverain. Mais je ne peux pas encore en dire grand-chose…" Il y aura également des images fournies par les maisons royales, souvent diffusées sur leurs réseaux sociaux d’ailleurs. "Notre boulot sera de les décrypter."

Patrick Weber sera accompagné par une nouvelle chroniqueuse, Ange-Victoria Callebaut, qui sort de l’Ihecs. "Elle est de la génération influenceuses, réseaux sociaux… Dans sa chronique Question royale, elle répondra aux questions que tout le monde se pose. Dans cette première émission, elle abordera les règles en matière d’habillement des princesses. Et on verra que tout n’est pas simple."

La Une, 20.20