« Une romance anglaise »: la vérité, mais pas que la vérité

On n’a donc pas encore tout dit de l’affaire Profumo. Les faits, pourtant, remontent à 1963. Ce qu’on pourrait qualifier d’une "banale histoire de fesses" avait conduit à la démission de John Profumo, alors secrétaire d’État à la Guerre au sein du gouvernement du Royaume-Uni, et coupable d’avoir entretenu une liaison avec Christine Keeler, un mannequin de 19 ans… aux accointances plus ou moins avérées avec l’URSS.