Quel enjeu pour la sécurité des passagers à Charleroi ?

Concrètement, l’accord prévoit que le marché public de sécurité (filtrage des passagers) ne sera finalement pas scindé entre deux sociétés, conformément à la revendication des agents de sécurité de l’entreprise Security Masters, à l’origine du mouvement de grève. Ces agents craignaient principalement qu’une telle scission entraîne des situations de concurrence entre le personnel des deux prestataires. Finalement, il n’en sera rien : Security Masters reste bien le seul employeur actif dans le filtrage des passagers à l’aéroport de Charleroi. Du moins pour l’instant.

Mais au fond, en quoi le partage des activités de sécurité entre deux sociétés concurrentes était-il pertinent ? La direction de BSCA Security justifiait cette option par la volonté de trouver une continuité dans le service, difficile à maintenir avec un seul opérateur. "L’idée était de s’assurer que le service ne soit jamais défaillant, avec des moyens de remplacement grâce à ces deux sociétés", nous détaillait hier le ministre wallon des Aéroports, Adrien Dolimont (MR).

Cette idée d’une sécurité partagée entre deux entreprises peut néanmoins interpeller, notamment parce qu’aucun aéroport belge n’a suivi cette voie. À titre d’exemple, pour le screening de ses passagers, Brussels Airport ne travaille qu’avec un seul partenaire, G4S. "Il n’y a effectivement pas d’aéroport en Belgique qui travaille avec deux sociétés de sécurité. Cependant, ce n’est pas parce que cela ne se fait pas ailleurs qu’on ne peut pas le mettre en place à Charleroi. Il faut pouvoir y réfléchir, et se demander quelle serait la plus-value d’un tel changement", estime le ministre.

La Région « uniquement actionnaire »

La question de la responsabilité et du rôle de la Région wallonne dans la décision de scinder ce marché sécuritaire peut également être posée. La Région est en effet actionnaire majoritaire de l’aéroport de Charleroi. Elle est également actionnaire de BSCA Security. À quel point était-elle responsable de ces décisions et, dans une certaine mesure, des débordements qui ont suivi?

"Je dirais tout simplement que nous sommes effectivement actionnaires. Ce n’est donc pas à nous de désigner telle ou telle condition dans un lancement de marché. Ça, c’est vraiment de l’opérationnel. Or, nous ne nous occupons pas de gérer le quotidien de ces sociétés, répond Adrien Dolimont. Par contre, ce que je n’ai pas accepté avec cette grève, c’est l’image de l’aéroport, qui a été écornée. C’est pour cela que j’ai voulu rencontrer les deux parties, syndicats et direction. L’idée était de trouver une solution, le plus rapidement possible."

Pas un « non » catégorique

La perspective de voir deux sociétés se partager le travail de filtrage des passagers est donc écartée. Le marché public est suspendu et sera relancé pour un seul lot (une société). Cette scission des activités pourrait cependant revenir sur le table, à moyen terme. C’est ce qu’indique, à quelques nuances près, le protocole d’accord.

"D’ici trois ans, donc à l’horizon 2025, l’aéroport devrait construire une nouvelle salle de contrôle, avec de nouvelles technologies qui rendront le contrôle des passagers moins fastidieux, relève Kevin Peeters, permanent FGTB. Ce que nous avons dit à la direction, c’est que nous ne serons pas fermés à la discussion, une fois que ces paramètres seront opérationnels. Des réflexions sur l’aménagement de la sécurité à BSCA pourront alors être menées."

Sur cette scission entre deux sociétés, "ce n’est pas un “ non ” catégorique", ajoute Alesia Piro, permanente CGSLB. P ar contre, ce qui est clair, c’est qu’il n’y aura pas de seconde société avant 2025. Et il n’y en aura peut-être jamais si on se rend compte que les nouvelles infrastructures fonctionnent bien. Pour le moment en tout cas, ce projet est prématuré. "