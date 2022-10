Acculée, la Première ministre britannique Liz Truss s’est finalement résignée jeudi à démissionner après seulement six semaines au pouvoir. Son programme économique radical avait provoqué une crise politique et financière. Son successeur sera connu la semaine prochaine.

2. Jean-Luc Crucke annonce souffrir d’un cancer: «Je ne compte pas le laisser me dépasser»

Le député wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ancien ministre régional du Budget, Jean-Luc Crucke (MR), dont le nom a circulé ces derniers jours en raison d’un hypothétique rapprochement avec Défi et Les Engagés, a annoncé ce jeudi, sur l’une de ses pages Facebook, souffrir d’un cancer et devoir subir une opération dès vendredi.

3. Crise de l’énergie: des milliers de personnes militent pour des mesures plus fortes

Le syndicat socialiste a mené plusieurs actions, parfois accompagné du syndicat chrétien, dans tout le pays jeudi matin pour appeler les autorités à faire plus face à la crise des prix de l’énergie.

4. Un foyer de grippe aviaire découvert près de la frontière belge

Un foyer de grippe aviaire a été détecté dans une exploitation comptant quelque 300.000 poules pondeuses dans le village de Heythuysen, dans la province du Limbourg néerlandais, situé non loin de la frontière belge, a indiqué jeudi le ministère néerlandais de l’Agriculture, de la Nature et de la Sécurité alimentaire.

5. Grève du réseau TEC ce jeudi 20 octobre

En raison de la journée d’actions organisée en front commun ce jeudi 20 octobre 2022, le réseau TEC est perturbé.