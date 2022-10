Le résumé de l’éditeur

Londres, dans les années 60. Le docteur Stephen Ward, ostéopathe dont les talents lui valent l’affection de nombreux notables, partage ses loisirs entre réceptions mondaines et parties fines…

Lorsqu’il croise Christine, une jeune danseuse ambitieuse, il en devient le Pygmalion, lui faisant rencontrer des hommes aussi importants (et sensibles à son charme) qu’un espion russe ou encore le ministre de la Guerre anglais, John Profumo…

L’affaire Profumo, avec ses relents d’espionnage international et de coucheries mondaines, fut le plus grand scandale de la société anglaise des sixties.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CLASSE

Un one-shot classieux, qui permet au duo Hyman-Fromental, déjà aperçu sur Le coup de Prague, d’à nouveau s’emparer de la Guerre Froide. Ils le font avec talent, et maintiennent une fluidité étonnante à leur récit, quand on sait pourtant la complexité de l’affaire dont il est question.

Du joli travail qui permet aussi de revivre la façon, douloureuse et néanmoins fulgurante, dont le Royaume-Uni prendre le virage de la révolution sexuelle, dans le sillage des Beatles et des Stones.

2 Les Schtroumpfs (T.40)

Le résumé de l’éditeur

Y’aurait-il quelque chose de schtroumpf au royaume des Schtroumpfs ? Le Grand Schtroumpf est-il vraiment à la tête d’un trafic de sel de contrebande ? ! Il a bel et bien plaidé coupable mais il faut se schtroumpfer des apparences…

Si les lutins bleus ont agi ainsi, c’est pour protéger un groupe d’orphelins exploités par un couple peu scrupuleux. Et à présent, ils vont devoir trouver un moyen de confondre les véritables coupables sans priver leurs nouveaux amis du seul toit qu’ils aient.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SALÉ

Parce qu’ils n’ont plu de sel (bel hommage à la façon dont Delporte inventa le nom des petits lutins bleus), les Schtroumpfs s’en vont à la mine y gratter de quoi relever leur soupe quotidienne. Et y rencontrent des enfants exploités. Une occasion de parler discrètement de cette sensible question de société.

Ça tire un peu à la ligne à force de vouloir atteindre les 48 pages académiques (pourquoi ne pas revenir aux albums à plusieurs histoires, comme à la grande époque de Peyo ?), mais c’est globalement un bon cru.

3 À prix d’or (T.1 & 2)

Le résumé de l’éditeur

Outback australien, de nos jours. Une mine d’or à ciel ouvert, un truand en col blanc, des brutes épaisses, quelques bons gars, un magot et deux jeunes femmes que tout oppose. Birdy la délurée, qui rêve de se tailler loin de ce trou paumé et Ellie Faye la sérieuse, qui bosse dur pour se faire une place dans ce milieu rude, terre d’attache de ses ancêtres, se rencontrent un soir au bord d’une route poussiéreuse.

Deux mois plus tard, alors qu’un scandale de corruption éclabousse le propriétaire de la mine d’or, Ellie Faye et Birdy se retrouvent piégées, leur vie menacée par une bande de crapules armées prêtes à tout pour s’emparer d’un juteux magot, que Birdy considère comme son héritage.

La journée s’annonce explosive…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ENJOUÉ

Dans l’arrière-pays australien, une serveuse sexy et une aborigène entreprennent de jouer un sale tour au riche propriétaire de la mine d’or qui fait vivre (chichement) la région.

Ajoutez-y une vieille histoire de famille, et vous obtenez une aventure explosive et enjouée, qui se conclut en deux volets.

4 Les pigments sauvages

Le résumé de l’éditeur

Parasites par nature et parias du microscopique empire lémure, Pyrite, Topaze et Corail profitent de l’effondrement de leur civilisation pour changer à jamais leur condition, et provoquer l’avènement d’un ordre social nouveau rêvé.

C’est compter sans la puissance des mythes fondateurs de toute société…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MICROSCOPIQUE

Une quête de pouvoir au cœur d’un empire… microscopique.

Dit comme ça, ça a l’allure d’un livre pour enfants, mais il n’en est rien. Avec ses personnages simples qu’on dirait évadés de fresques antiques ou d’un art extra-terrestre, Alex Chauvel fait exploser les codes de la BD dans cette quête colorée de la liberté.

Paradoxalement, Il l’a peut-être voulu trop généreux.

5 Jim Thorpe

Le résumé de l’éditeur

En 1904, Jim quitte la Première nation Sauk et Fox pour le college de Carlisle, où l’on rééduquait les enfants amérindiens.

Sur le terrain de football (américain) comme sur les pistes d’athlétisme, l’entraîneur Pop Warner va pousser Jim à donner le meilleur de lui-même, jusqu’aux podiums de Stockholm ou au fameux match contre les cadets de West Point dirigés par Ike Eisenhower.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): LÉGENDAIRE

La collection Coup de tête accueille cette fois une bio de Jim Thorpe, un athlète et footballeur américain d’origine amérindienne mort dans la misère… mais non sans avoir mulitplié les exploits à fort symbole ajouté de son vivant.

Tout y est en une centaine de pages: un fameux exploit aussi.

6 Keith Haring

Le résumé de l’éditeur

Le premier roman graphique consacré au petit génie du street art.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): URBAIN

Un album entièrement réalisé en bleu, rose et jaune mais n’arrivant jamais à atteindre la frénésie multicolore de l’artiste auquel il rend hommage.

Qui la dessert même en faisant se succéder les temps forts de la courte vie du street artist sans en montrer une seule œuvre.

Pas de quoi faire le mur.

7 Les Tuniques Bleues (T.66)

Le résumé de l’éditeur

Virginie, le 17 mars 1862, jour de la Saint-Patrick. Alors que les membres de la Brigade irlandaise – des soldats nordistes originaires d’Irlande – célèbrent leur fête nationale, Chesterfield est à la recherche de cette graine de déserteur de Blutch.

Mais voilà qu’un soldat de la Brigade croit reconnaître en la personne du sergent un cousin ! Avec sa chevelure rousse et son sale caractère, Cornelius – pardon, "Corny" – serait-il d’origine irlandaise sans le savoir ?

Une révélation qui va l’obliger à des choix cornéliens !

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ROUQUIN

Pour son premier scénario, Kris imagine des origines irlandaises à ce bon vieux rouquin de Chesterfield.

Il fallait y penser, peut-être même plus tôt, parce que ça nous offre un album drôle, qui rappelle la meilleure époque de Cauvin.

Et avec toujours un solide Lambil au dessin.

8 Perpendiculaire au soleil

Le résumé de l’éditeur

En 2016, Valentine Cuny-Le Callet entame une correspondance avec Renaldo McGirth, condamné à mort, incarcéré depuis plus de 10 ans en Floride.

Au fil de leurs lettres, des images qu’ils s’échangent, des rares visites, naît le récit graphique de leurs vies parallèles.

Le livre questionne avec une intense émotion la brutalité d’un système carcéral, et l’amitié qui surgit, depuis une cellule de 5 mètres carrés.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INÉDIT

Une correspondance se tisse entre une illustratrice et un condamné à mort américain en Floride. L’autrice fait de cette nouvelle amitié un devoir d’enquête.

Un regard inédit sur les conditions infâmes dans lesquels ces détenus imaginent une vie en sursis.

9 À vos râteaux !

Le résumé de l’éditeur

Pour Pauline et Édouard, la prise de conscience s’opère entre deux coups de fourchette: les tomates en plein hiver, ça n’a aucun sens, on déraisonne depuis trop longtemps !

Dès lors, armés de leurs râteaux, ils vont partir à la découverte de l’agriculture, ce ne sont plus les tomates qui viendront à eux, mais eux qui iront à la tomate.

Mais ça ne s’improvise pas. Alors, de rencontres en expérimentations, ils vont explorer l’agroécologie, le maraîchage local et le supermarché coopératif pour tenter de répondre aux questions que nous sommes nombreux à nous poser:

Comment préparer son terrain en un tour de main ? Comment soutenir une agriculture locale et écologique ? Comment se rassembler pour mieux consommer ?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PÉDAGOGIQUE

De la saturation des tomates pesticidées du supermarché au bénévolat en AMAP, un couple embrasse l’agro-écologie. De jolis dessins enveloppent un message parfois dopé. Le duo semble être un prétexte à l’infoservice.

Une narration pédagogique très légère.