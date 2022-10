À la télé ce jeudi soir: sur la piste du trésor du Rhône

Près du centre historique d’Arles, les archéologues du Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) s’apprêtent à explorer le lit du Rhône dans le plus grand secret, par crainte des pillages. Par 20 mètres de fond, ces plongeurs émérites bravent l’obscurité et des courants puissants pour mettre au jour les vestiges d’une mystérieuse épave romaine et de son précieux chargement.