66% des femmes à risque ne font rien contre l’ostéoporose

L’ostéoporose, c’est quoi ?

L’ostéoporose est une maladie chronique qui diminution la densité et la qualité des os. La fragilisation du squelette augmente de façon significative le risque de fractures, plus particulièrement au niveau du poignet, de la colonne vertébrale ou de la hanche.

Certains facteurs favorisent l’ostéoporose: le tabac, la consommation excessive d’alcool et des traitements antérieurs à base de cortisone.

La recherche

"Il y a énormément de recherches qui se font dans le domaine de l’ostéoporose, dit le Pr Olivier Bruyère, de l’Uliège, secrétaire général du Belgian Bone Club. Il y a des congrès européens et mondiaux consacrés à cette maladie. Chaque année, on comprend un peu mieux les mécanismes d’action. De nouveaux traitements sont régulièrement proposés, pharmacologiques ou non."

Quels traitements ?

Les médicaments les plus utilisés pour traiter l’ostéoporose sont les bisphosphonates. Ces molécules freinent l’activité des ostéoclastes – les cellules qui dégradent l’os-, limitant la perte osseuse. On utilise aussi des anticorps monoclonaux, dont le double effet osseux est de stimuler la formation et diminuer la résorption.

une palette de traitement qui s’administrent à des rythmes différents, explique le Pr Bruyère: "Les traitements peuvent pris par voie orale ou par injection, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. en fonction des caractéristiques du patient. . Cela permet une amélioration de la compliance du patient. "

Pas que les médicaments

Si un slogan des années 80 disait: "Mangez du lait ", on trouve du calcium ailleurs: dans les poissons aux arêtes comestibles comme les sardines, les figues séchées, les amandes, les légumes verts ou les aliments enrichis en calcium.

La Vitamine D, présente dans les poissons gras, les œufs aide le corps à assimiler le calcium. Les protéines, nécessaires pour les muscles, "Une alimentation équilibrée peut faire baisser le risque d’ostéoporose: des protéines, une prise de calcium. Mais l’exercice physique est essentiel: il est bon pour renforcer l’os, mais aussi le muscle. Et les patients avec une meilleure musculature, vont moins chuter."

En plus des 150 minutes minimum d’activité physique recommandées par l’OMS, le Pr Bruyère recommande du renforcement musculaire et des exercices d’équilibre deux fois par semaine pour les personnes âgées de plus de 50 ans.