Trois Français tués par une automobiliste belge : elle était ivre, l’affaire classée sans suite

Ce jour-là, une automobiliste belge de 60 ans, domiciliée à Courtrai (en Région flamande), circulait vers 22 heures sur l’A1 en direction de Paris lorsqu’elle a, pour une raison encore indéterminée, entrepris un demi-tour au péage de Fresnes-lès-Montauban. Se retrouvant en contresens, la sexagénaire avait percuté un autre véhicule dans lequel se trouvaient trois jeunes de 19 à 21 ans. Sous la violence du choc, la sexagénaire belge avait été tuée sur le coup, de même que deux des trois jeunes de 19 et 21 ans dans l’autre véhicule. Un adolescent de 15 ans, frère de la jeune fille de 19 ans, avait hélas succombé à son tour quelques heures plus tard des suites de ses blessures. Rayane, Marine et Léo étaient originaires du village d’Hannescamps.

Des derniers éléments de l’enquête, il ressort que c’est bien la conductrice belge qui était à contresens après avoir fait demi-tour au péage de Fresnes-les-Montauban. Ensuite, elle circulait en état d’imprégnation alcoolique, la prise de sang ayant établi un taux de 2,35 g/l de sang.

Le parquet demeurait toutefois dans l’attente du retour des expertises techniques pour prononcer le classement du dossier et l’extinction de l’action publique, la seule responsable ayant péri. Ces expertises sont rentrées et concluent à "l’absence totale de faute du véhicule dans lequel se trouvaient les trois jeunes", a indiqué M. Gauthé, substitut du procureur de la République d’Arras, à nos confrères de La Voix du Nord. La "cause exclusive" revenant bien à la conductrice en face, alors que les deux véhicules roulaient à une "vitesse assez faible".

Si l’enquête a conclu à une alcoolisation chronique de la ressortissante belge, "il n’y a aucun élément allant dans le sens d’une intention suicidaire", précise M. Gauthé, qui évoque plutôt une "désorientation" de la défunte.