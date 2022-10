« Notre avion était encore sur le tarmac, on le voyait par les vitres. Mais les portes se sont fermées… »

Séparés avant le check-in, ils se retrouvent miraculeusement

Parmi les inquiets, il y a Mouloud. Seule devant les guichets du check-in, elle attend son mari resté coincé dans la file devant l’entrée du site. Les mouvements de foule l’ont éloignée de son mari et de sa fille. Téléphone à la main, elle tente de les joindre afin de se rassembler et d’espérer embarquer dans le vol vers Istanbul pour des vacances tant attendues. "Nous avons été séparés et voilà que je me retrouve seule. Bien entendu il y a une grève et c’est un droit toutefois l’organisation n’est vraiment pas au top. Je ne sais pas passer au check-in alors que mon mari et ma fille ne sont pas encore près de moi. Nous sommes là depuis 8 h 30 ce matin, il est 11 h 30 et notre vol est à 13 h 30. " Peu après, c’est le soulagement: elle voit arriver au loin les autres membres de sa famille. Les vacances pour eux sont sauvées.

Dans la foule compacte qui attend de passer le contrôle de sécurité et enfin pénétrer dans l’enceinte de l’aéroport, il y a des personnes de toutes conditions et en provenance de partout. Chacun fait valoir ses arguments, papiers à la main, mais rien n’y fait ; il faut patienter. Dépassant d’une tête cette foule perdue, nous avons rencontré un agent diplomatique de la République du Congo cherchant un moyen de rentrer dans l’aéroport pour son vol vers Rome. "Je ne comprends pas comment je n’arrive pas à trouver quelqu’un pouvant m’aider à rejoindre les guichets d’embarquements. D’ordinaire, il y a toujours une personne qui peut guider les diplomates et là je me retrouve perdu sans aucune explication. Je ne sais absolument pas quoi faire ni qui contacter."

Finalement arrivé devant les guichets du check-in, nous rencontrons un Français qui, avec sa femme et sa fille, souhaite aussi prendre son avion pour Istanbul. Même s’il est soulagé d’enfin rentrer dans l’aéroport il s’étonne d’un tel manque d’organisation. "Je suis fonctionnaire de police et je constate que mes collègues belges sont totalement livrés à eux-mêmes. Je suis aussi étonné des conseils qui m’ont été donnés pour pouvoir franchir les guichets de sécurité. Il m’a été dit de faire faire pipi à ma fille dans la file pour pouvoir passer… mais où va-t-on ?"

Pleurs et malaises

"Il y a pas mal de pleurs, j’ai même vu des gens faire des malaises", explique Lia, une Hollandaise qui a fait quatre heures de route hier soir pour dormir à l’hôtel et attraper son vol, pour un city-trip à Milan avec son fils Sem. Elle est arrivée à 4h du matin, à 6 h 30 son avion est parti. Sans elle. "Je trouve la situation injuste. Je respecte la grève, mais j’ai tout fait pour être à temps mais je n’ai pas réussi à entrer dans l’aéroport. Il est 11 heures du matin, et Ryanair n’a pas ouvert son guichet, je ne sais pas si je peux avoir un autre vol plus tard, je ne sais pas si je serai remboursée. C’est aussi beaucoup d’argent avec le trajet, l’hôtel, les billets d’avion… On va reprendre la voiture, regarder si quelqu’un part depuis Zaventem ou bien se diriger vers Paris pour quand même faire un truc chouette en famille. " Elle a les larmes aux yeux. "On était devant les portes, dans la file, quand elles se sont fermées. Notre avion était encore sur le tarmac, on le voyait par les vitres… "