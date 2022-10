Le Cyber Command, la cinquième phalange de l’armée belge

L’objectif de cette nouvelle composante est de participer au renforcement de notre défense dans les conflits et guerre qui se déroulent au sein de l’univers numérique. Les cyber attaques ne sont plus sous-estimées même si, généralement, elle ne provoque pas de victimes directes. Par contre, elle peut faire vaciller un État et ses structures. En témoignent les récents piratages de masse de la chancellerie du premier ministre, des hôpitaux Vivalia (province de Luxembourg) et CHwapi (Wallonie picarde). Indirectement, quelles ont été les conséquences sur la qualité des soins, sur le suivi de patients problématiques ?

Les nouvelles guerres hybrides

On a aussi vu que des ingérences étrangères pouvaient influencer le déroulement démocratique d’élections afin de favoriser un candidat despote plutôt favorable à telle ou telle puissance. Quand il s’agit de citer des "ennemis" sur l’espace numérique, la Chine et la Russie trônent en tête de liste des pays dont il faut se protéger. "Tout le monde est concerné par ces guerres hybrides. Notre pays doit être à même de se défendre, de trouver la vulnérabilité chez ses opposants et de répondre aux attaques," soutient l’amiral Hofman.

La composante Cyber sera hébergée au sein du SGRS, le service de renseignement militaire et elle sera dirigée par le général-major Michel Van Strythem, qui était depuis l’an dernier "officier de projet Cyber&Influence" au sein de l’état-major de la Défense.

Le commandant de cette nouvelle composante a précisé les quatre lignes directrices de cette unité: "protect" (protéger), "defend" (défendre), "collect" (collecter des informations) et "fight" (combattre). Le Cyber command fonctionnera aussi en partenariat avec des acteurs privés et institutionnels. "On va travailler le bilatéral avec tous les partenaires," développe Van Strythem en évoquant la police, la Sûreté de l’État, la diplomatie, l’OCAM…

Le monde la recherche et développement, l’industrie et les réseaux de formation seront aussi concernés par la mise en œuvre du projet dont la vitesse de croisière est attendue pour 2030. Plusieurs centaines de militaires et de civils devront progressivement intégrer l’unité dans les prochaines années.

"C’est un enjeu de stratégie nationale auquel la Défense doit contribuer," a souligné la ministre Dedonder. L’investissement dans la capacité cyber permet de "renforcer la résilience de notre pays. L’objectif est de renforcer notre capacité de défense. "

Le Cyber command pourra contre-attaquer

La ministre a aussi insisté sur la capacité de contre-attaque qui devra se faire au regard de la loi organique des services de renseignement et de sécurité (qui définit notamment les méthodes de recueil de données) mais aussi sur les règles d’engagement en temps de guerre et en temps de paix. "Les actions offensives, on ne les improvise pas, a rappelé le commandant Van Strythem. On peut comparer cela au fusil d’un tireur d’élite. Derrière, il y a un observateur qui observe la cible légitime pendant 99% du temps. Au niveau cyber, il faut rentrer dans le réseau, observer, se camoufler puis neutraliser le réseau."

Compte tenu du contexte actuel et de la guerre en Ukraine, cette réalisation conforte la ministre "dans l’idée d’augmenter nos moyens technologiques et humains. C’est une démonstration que le cyber espace est un théâtre d’opération à part entière."