La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib en visite de travail deux jours au Maroc

Lors de sa rencontre avec M. Bourita jeudi après-midi, Mme Lahbib devrait essentiellement aborder les relations bilatérales, au niveau économique et politique, notamment afin d’améliorer la coopération migratoire et judiciaire. L’an dernier, la Belgique a célébré le 150e anniversaire de ses relations bilatérales avec le Maroc et elle souhaite les approfondir en vue de consolider une relation stratégique, fait-on savoir au cabinet de la ministre Lahbib.