Environnement: la Commission européenne temporise, au grand dam des ONG

C’est la petite "mésaventure" qui vient d’arriver à la révision programmée du règlement REACH ( pour Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, en vigueur depuis 2007) ; un règlement qui vise en priorité "à améliorer la protection de la santé humaine et de l’environnement grâce à une identification meilleure et plus précoce des propriétés intrinsèques des substances chimiques".

Timing (très) serré

Mais REACH ne fonctionne pas si bien. De l’aveu même de la Commission en 2020 - au moment de la mise en place du pacte vert européen - ce règlement nécessitait une sérieuse mise à jour. "Il est urgent d’intensifier la mise en œuvre et l’application de la législation sur les produits chimiques afin de garantir le respect de la production et de la mise sur le marché des produits chimiques ainsi que de leur rejet et de leur élimination", écrivait alors la Commission, pointant le fait que "seul un tiers des dossiers d’enregistrement des substances chimiques rentrés par l’industrie au titre de REACH sont pleinement conformes aux exigences d’information", et précisant au passage que "30% des alertes concernant des produits dangereux sur le marché impliquent des risques dus aux produits chimiques."

En dépit de l’urgence, il y a pourtant fort à parier que cette révision du règlement ne verra pas le jour sous l’actuelle législature : dans son programme de travail pour 2023 (rendu public en début de semaine), la Commission annonce ainsi que celle-ci sera abordée au quatrième trimestre de l’année 2023, soit quelques mois seulement avant les élections européennes, qui devraient se tenir courant mai 2024. "‘Game over’ pour la réforme REACH", estime à cet égard le Bureau européen de l’environnement (EBB), qui regroupe quelque 180 organisations de défense de l’environnement en Europe. Pourquoi ? Parce qu’ "aucune réforme complexe n’a jamais été achevée en si peu de temps", fulmine l’EBB, d’autant que l’intitulé de la grande réforme annoncée a muté en "révision ciblée", avec pour objectif principal de "garantir les avantages compétitifs et l’innovation européens en promouvant des produits chimiques durables"…

Victoire du lobby chimique

Du côté de l’agence européenne des produits chimiques (ECHA), en charge de faire appliquer le règlement, le malaise est palpable. Était-elle au courant du planning vraisemblablement intenable proposé par la Commission ? "La révision de REACH et son calendrier sont entièrement entre les mains de la Commission européenne", répond-on diplomatiquement, l’agence restant toutefois "déterminée à soutenir la Commission dans sa préparation de la révision de REACH."

En attendant, l’ECHA "attend avec intérêt la publication du programme de travail de la Commission qui clarifiera [ses] travaux futurs"...

"Il semble que les lobbies de la chimie aient gagné et que le message soit clair, les profits de l’industrie chimique sont plus importants que la protection des citoyens européens contre les produits chimiques dangereux", s’est emportée l’eurodéputée belge (PS) Maria Arena, citée par l’EBB.

Ironiquement, lors sa réélection, le 7 octobre dernier, à la tête du principal lobby de l’industrie chimique à Bruxelles (CEFIC), Martin Brudermüller (patron de BASF), évoquait justement, à propos du green deal, un "‘test de résistance’ pour la résilience et l’ingéniosité de notre industrie". Pour l’instant, le "test de résistance" est un succès.