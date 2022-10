CIM Radio: Nostalgie reprend la tête devant Contact

Chez Nostalgie qui retrouve la place de première radio francophone en termes de parts de marché (PDM), avec 14,32% de mai à août, on ne dit pas autre chose.

"Les résultats de la vague de mai-août 2022 sont toujours complexes à analyser, étant donné qu’ils sont à cheval sur deux" saisons "et deux grilles différentes, sans parler de la consommation du média radio qui n’est pas la même durant les deux mois d’été que pendant l’année. Ils nous permettent toutefois de nous situer dans l’environnement concurrentiel et donc, dans le cas présent, de nous challenger positivement". indique Jean-François Pottier, Brand Manager de Nostalgie.

Nostalgie engrange d’autres satisfactions ; elle parvient à conserver ses auditeurs 4 minutes de plus sur cette vague et passe donc de 169 minutes d’écoute quotidienne en moyenne à 173 minutes. Nostalgie est aussi la seule radio à dépasser la barre de 1.5 millions d’auditeurs (1 513 941 auditeurs).

Bel RTL à la 5e place

Radio Contact se trouve à la deuxième place avec 14,27% de PDM. Elle touche 479 190 auditeurs tous les jours et signe la meilleure progression. Par contre, Bel RTL perd une place et passe derrière Classic 21, avec 10,40% de parts de marché contre 11,50% pour la radio de la RTBF. La radio à la montgolfière se console en étant la radio généraliste qui gagne le plus d’auditeurs durant cette dernière vague (415 190 auditeurs en daily reach 12 + ) et qui comptabilise une moyenne de 130 min d’écoute journalière/auditeur.

Dans la suite du classement, on retrouve La Première (6,56%), NRJ (5,19%), Tipik (3,74%), Fun Radio (2,70%) et Nostalgie + (2,35%). Cette dernière est la seule radio disponible uniquement en digital et DAB + à venir "se frotter" aux radios diffusées en FM, avec cette dixième place. Elle recrute 10 197 auditeurs supplémentaires et arrive à un total de 63 537 auditeurs et devient également la première radio en durée d’écoute avec 191 minutes.

Au niveau des résultats de groupes, la RTBF trône en tête avec 36,3% de parts de marché devant le groupe RTL avec 24,67% et le NGroup (22,2%).