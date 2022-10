Un beau matin [CRITIQUE] - Le tourbillon de la vie

1 Deuil et renaissance

Dans Un beau matin on suit Sandra, mère célibataire à Paris. Elle rend souvent visite à son père, prof de philo retraité, atteint d’une maladie qui affecte sa mémoire. Tandis que la famille entame des démarches pour le soigner, Sandra tombe sur Clément, un ami qui devient bientôt un amant. Suivant son héroïne sur environ un an, le film oscille entre l’ombre et la lumière, allant de la joie de l’amour naissant à la tristesse du deuil imminent. "J’ai écrit ce scénario en partie inspiré de la maladie de mon père […] je cherchais à donner un sens à ce que je traversais ", explique la cinéaste.

2 La vie comme elle va

On suit Sandra au boulot, en famille, dans son lit. On fête Noël, on part en vacances, on fait l’amour, on marche sous la pluie. La musique est discrète, le rythme est posé. Ce qui fait le charme et la force du cinéma de Hansen-Love, c’est cette façon de raconter la vie dans toute son (apparente) simplicité. Une vie plutôt aisée, mais pas sans défis ni complexité.

3 Le casting

Oubliez Seydoux la Bond Girl fatale: cheveux courts et maquillage discret, elle incarne Sandra avec délicatesse et sobriété – de quoi réconcilier les allergiques. Pascal Greggory, héros chez Rohmer et Chéreau, est bouleversant en père vieillissant. À leurs côtés, Melvil Poupaud et Nicole Garcia incarnent des seconds rôles puissants. Derrière sa simplicité apparente, Un beau matin est une tranche de vie bouleversante, pleine de douceur et de nuances.

Drame de Mia Hansen-Love. Avec Léa Seydoux, Melvil Poupaud, Pascal Greggory et Nicole Garcia. Durée: 1 h 52.