Sans formation, la plupart des imams sont hors contrôle

Ce sujet était d’ailleurs au cœur d’un colloque organisé par l’IPFI, l’Institut de promotion des formations sur l’islam. La majorité des imams qui exercent en Belgique n’est pas reconnue par le ministère de la Justice. En cas de reconnaissance, ils sont considérés comme ministre du culte et leur rémunération est prise en charge par le SPF Justice. Généralement, les communautés ne s’inscrivent pas dans ces reconnaissances officielles afin d’avoir la possibilité de nommer un imam qui leur correspond plutôt qu’une sorte d’agent de l’État. "L’écrasante majorité des imams ne parle pas la langue du pays. Ou avec difficultés", constate Radouane Attiya, directeur sortant de l’IPFI. "Le défi majeur est d’avoir une génération d’imams capable de discourir dans la langue du pays, respectueuse des croyances des fidèles." Ce problème de langue constitue inévitablement un repli au sein de la communauté. C’est d’ailleurs dans cette optique que l’IPFI a mis en place une formation linguistique destinée aux imams.

Des imams « autoproclamés »

Comment sont donc désignés les imams si la majorité d’entre eux est hors système ? "Lorsqu’une personne a un certain charisme, de l’aisance dans le discours, il a plus de chance d’amadouer une certaine communauté. Les imams sont habituellement autoproclamés ou désignés par leur propre communauté. "

Mais depuis les attentats islamistes, l’islam est directement associé à une dimension sécuritaire. "Cette approche sécuritaire pèse sur le dossier." La mise en place d’un cadre de formation est donc capitale, "car il faut sortir des influences salafo-wahhabistes et fréristes."

Hicham Abdel Gawad, chargé de projet dans l’ASBL RéSo, estime qu’il serait plus opportun "de travailler directement avec les jeunes plutôt qu’avec des figures d’autorité." En quoi un imam est perçu comme une personnalité rassembleuse ? "On adhère à un discours dans lequel on se reconnaît. On a affaire à un éclatement de la légitimité religieuse: cette personne peut être un imam ou un youtubeur", constate-t-il. "Mais si on se reconnaît dans le discours d’une personne qui a 500 000 followers et qui tient un discours salafiste ; alors on a perdu. Je suis favorable à une réforme par le bas en disséminant de la connaissance traditionnelle et critique."

« Il faut un islam de Belgique »

Les imams exerçant dans les mosquées belges proviennent généralement de l’étranger et peuvent logiquement être en décalage avec les réalités sociétales du pays où ils exercent. "Il faut un islam de Belgique, insiste Radouane Attiya. Et pas un islam improvisé par d’autres États." La France donne le ton: en 2024, il n’y aura plus d’imams détachés par des pays étrangers.

Pression marocaine et turque

Semsettin Ugurlu est inspecteur de religion islamique et a aussi exercé en tant qu’imam. Sa position semble plutôt conservatrice lorsqu’on évoque la rupture avec des imams venus de l’étranger. "Il faut collaborer, se concerter. Il faut mettre sur pied, en Belgique, un système de formations avec les deux communautés." Les deux communautés auxquelles il fait référence sont les marocaines et turques, largement majoritaires en Belgique. "Quel que soit le projet, s’il n’y a pas l’approbation de ces deux communautés, il n’y aura pas d’avenir." Pour l’ancien président de l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB), "nous sommes contre les ingérences externes et internes ", dit-il en faisant comprendre que le politique aurait tendance à se mêler un peu trop des affaires religieuses des musulmans. Notamment avec la décision récente du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, de retirer la reconnaissance à l’EMB.