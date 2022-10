Après avoir quitté son travail en Allemagne, Matthias est de retour dans sa ville natale de Transylvanie pour s’impliquer dans l’éducation de son fils. Mais lorsque l’usine de la ville décide de recruter des employés étrangers, sa vie est perturbée et des conflits éclatent…

Ce qu’on en pense

Six ans après Baccalauréat, Cristian Mungiu revient avec un film qui analyse les rapports humains dans un village multiethnique. Et si la pertinence et la puissance des propos restent indéniables, seuls les spectateurs aguerris seront réellement captivés par ces affrontements, tant l’atmosphère y est… glaciale.

Drame de Cristian Mungiu. Avec Marin Grigore et Judith State. Durée: 2 h 05.