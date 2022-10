Ce que ça raconte

Le quotidien de Sandra, mère célibataire à Paris, entre la joie de l’amour naissant à la tristesse du deuil imminent.

Ce qu’on en pense

Une délicate tranche de vie oscillant entre douceur et mélancolie, portée par une Léa Seydoux toute en sobriété.

Notre critique complète

2 Poulet frites

Ce que ça raconte

Dans le Bruxelles du début des années 2000, le commissaire Le Moine enquête sur le meurtre particulièrement violent d’une jeune femme. Les soupçons se portent immédiatement sur Alain, son amant toxico.

Ce qu’on en pense

Jean Libon et Yves Hinant, les deux enfants terribles de l’émision Strip-Tease, recyclent et subliment un vieil épisode en trois parties de Tout ça (ne nous rendra pas le Congo) (autre émission culte) pour nous offrir un film fabuleux et très belge, qui vaut n’importe quelle série documentaire produite par Netflix et consorts.

Notre critique complète

L’interview de Jean Libon

3 La Princesse, le sauvage et le Pharaon

Ce que ça raconte

Une conteuse emmène son public à trois époques, pour trois histoires différentes: dans l’Égypte antique, dans l’Auvergne du Moyen Âge et dans l’Orient du XVIIIe siècle.

Ce qu’on en pense

Michel Ocelot use tantôt de la 2D, tantôt des ombres chinoises, tantôt de la 3D, et décline ses marottes habituelles: amour, justice, solidarité (entre autres). On y reconnaît aisément sa patte. C’est sans doute autant sa force que sa faiblesse.

Notre critique complète

4 Le nouveau jouet

Ce que ça raconte

Pour subvenir aux besoins de sa famille, Sami cherche un "vrai" boulot. Il va, bien malgré lui, devenir le "jouet humain" d’un gosse de riche.

Ce qu’on en pense

Près de 50 ans plus tard, James Huth nous offre un remake du Jouet de Francis Veber, avec Jamel Debbouze à la place de Pierre Richard. C’est inoffensif, plutôt tendre, mais ça gesticule beaucoup et ne nous dit pas grand-chose de neuf.

Notre critique complète

L’interview de Jamel Debbouze

5 Belle et Sébastien: nouvelle génération

Ce que ça raconte

Un jeune garçon en vacances à la montagne fait la rencontre d’une grande chienne blanche maltraitée…

Ce qu’on en pense

Un quatrième volet rempli de bons sentiments et légèrement niais, mais qui plaira aux enfants en quête de nature et d’aventure.

Notre critique complète

6 R.M.N.

Ce que ça raconte

Un homme revient dans sa ville natale pour s’occuper de son fils et voit sa vie perturbée lorsque l’usine de la ville décide de recruter des employés étrangers.

Ce qu’on en pense

Une analyse pertinente des rapports humains, mais qui ne captivera que les spectateurs aguerris tant l’atmosphère y est… glaciale.

Notre critique complète

7 Black Adam

Ce que ça raconte

Envoyé en prison il y a 5 000 ans pour sa conception douteuse de la justice, le "héros" Teth Adam vient d’être libéré. Des gentils types en collants tentent donc de le renvoyer là d’où il vient.

Ce qu’on en pense

On aurait aimé vous dire si – simple hypothèse – il ne s’agissait que d’un enchaînement d’explosions et d’effets numériques sans âme à faire passer les Avengers pour des poètes. Mais on ne peut pas, parce qu’un embargo sur les critiques a été imposé jusqu’à ce mardi 23 h 30. Et que nous, on respecte trop les embargos. Si on ne revient pas vous dire le contraire, c’est qu’on avait vu juste.

8 Yuku et la fleur de l’Himalaya

Ce que ça raconte

La grand-mère de Yuku va bientôt faire le grand voyage dans les méandres de la terre. Pour qu’elle ne manque jamais de lumière, Yuku part chercher la fleur de l’Himalaya.

Ce qu’on en pense

Un conte initiatique qui explique en chansons et avec douceur le deuil aux petits zenfants.

Notre critique complète

9 Visceral

Ce que ça raconte

Une mère en détresse plonge au cœur de la mafia d’organes pour tenter de sauver son fils.

Ce qu’on en pense

Ce thriller belgo-turc tourné à Bruxelles ressemble plus à un essai amateur raté qu’à un vrai long-métrage. Fuyez, et vite.