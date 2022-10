Poulet Frites [CRITIQUE] - La mayonnaise (re)prend

Ce qu’on en pense

En exhumant puis remontant les rushes de ce reportage diffusé en 2007 dans le cadre de l’émission Tout ça (ne nous rendra pas le Congo), Jean Libon et Yves Hinant nous resservent un vieux plat qui, quoique réchauffé, possède une saveur unique. Les personnalités de Jean-Michel Le Moine et Anne Gruwez, la juge d’instruction chargée de l’affaire, y sont pour beaucoup. Celle, attachante, du prévenu également. Et le noir et blanc apporte un plus à cette enquête passionnante qui n’a rien à envier aux séries documentaires de Netflix ou aux thrillers noirs d’aujourd’hui. L’humour et l’accent belge en prime. Génial.

La scène qui touche

"Sainte Rita, mon cul ! " ou "Ces gens-là (NDLR : les Anglais) , ils font tout à l’envers : ils montent les moteurs à l’envers, ils roulent à gauche, ils ne font rien comme les autres!". C’est clair: les punchlines du commissaire Le Moine sont pour beaucoup dans le plaisir qu’on prend à (re)découvrir ce film.

Documentaire de Jean Libon & Yves Hinant. Durée: 1 h 40.