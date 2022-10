Reprenant une technique éprouvée sur plusieurs de ses films précédents (par exemple Prince et Princesses), Michel Ocelot divise son film en trois séquences, consacrées à trois périodes distinctes de l’Histoire, et narrées par une conteuse: l’Égypte antique (où un roi amoureux entend conquérir le trône pour épouser sa belle), l’Auvergne du Moyen Âge (avec une sorte de Robin des Bois qui s’attaque aux injustices depuis la forêt qui le cache et le nourrit), et enfin l’Orient du XVIIIe siècle (dans lequel une princesse s’entiche d’un vendeur de beignets).

Ce qu’on en pense

Michel Ocelot, qui avait parlé de son métier-passion à la jeunesse lors du dernier Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF), convoque, une fois encore, l’intelligence et la réflexion autant que le merveilleux. Ses détracteurs estimeront qu’ils tirent à nouveau sur les mêmes ficelles pour nous vendre les valeurs qui lui sont chères: amour, solidarité, justice, sagesse, et on en passe.

On ne peut pas dire, toutefois, qu’il se repose sur les lauriers que lui ont valu de petits bijoux d’animation comme Kirikou ou Dilili à Paris. Car, à 78 ans, il se permet de changer de technique pour chaque conte: l’animation en deux dimensions dans le premier, les ombres chinoises pour le deuxième, et même la 3D avec le dernier, pas le meilleur techniquement… mais notre préféré pour son point de vue anticonformiste. Du bon Ocelot. Mais c’est souvent un pléonasme.

Film d’animation de Michel Ocelot. Durée: 1 h 20.