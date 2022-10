Le marché de l’immobilier ralentit... pas les prix

1. Moins de ventes

Le marché immobilier résiste globalement bien face à la crise énergétique que nous connaissons actuellement. L’adage reste de mise : le Belge a toujours une brique dans le ventre. "Néanmoins, c’est la première fois depuis longtemps que l’on observe un ralentissement de l’activité", avance Renaud Grégoire, porte-parole de la Fédération du notariat (Fednot). Les ventes de maisons et d’appartements ont en effet baissé de 1,7% au cours des 9 premiers mois de 2022, par rapport à la même période l’an dernier.

"C’est une diminution très relative, mais si vous analysez la situation en Wallonie, les ventes immobilières évoluent en ordre dispersé." La province du Luxembourg a, par exemple, connu une hausse des ventes de l’ordre de 6,8% sur les 9 premiers mois de l’année. Le Hainaut affiche pour sa part une certaine stabilité (+0,3%) tandis que trois provinces sont dans le rouge. L’activité est particulièrement ralentie en province de Namur (-8,3%), qui est suivie des provinces de Liège et du Brabant wallon (respectivement à -4,1%). "Dans les études notariales, on sent, depuis quelques semaines, qu’on a davantage de difficultés à écouler les biens d’entrée de gamme. C’est sans doute dû au fait qu’ils concernent des personnes particulièrement impactées par la hausse des prix de l’énergie. Pour ce type de bien, le marché n’est plus du tout le même qu’il y a un an."

La récente hausse des taux d’intérêt ainsi que la crise énergétique justifient cette baisse d’activité, poursuit Renaud Grégoire. "Il y a une réelle inquiétude dans le chef des potentiels acquéreurs. Tout le monde sent bien que les entrepreneurs sont sous pression, qu’ils peuvent mettre la clé sous le paillasson à tout moment, avec la menace de pertes d’emplois. On a donc toute une série de personnes qui reportent leur achat immobilier."

2. Flambée des prix

Qui dit baisse des ventes ne dit pas forcément effondrement des prix. La preuve : le prix des maisons, en Belgique, a augmenté de 7,6% sur les 9 premiers mois de 2022 et atteint désormais 317 426 euros. La hausse est un peu moins spectaculaire en ce qui concerne les appartements (+3,4%), pour lesquels il faut tout de même débourser 259 966 euros en moyenne. Dans le détail, la Wallonie a connu la plus faible augmentation régionale (+4,8%) même si les disparités provinciales restent sensibles (voir infographie). Dans notre région, le prix moyen d’une maison est de 233 571 euros, et de 196 975 euros pour un appartement.

Les prix vont-ils continuer à grimper dans les prochains mois ? "La baisse des prix suit généralement le ralentissement des activités. Mais il faut un petit laps de temps avant qu’elle se manifeste. Si le recul de l’activité se poursuit dans les mois à venir, les prix pourraient se tasser également. Mais pour le moment, ce n’est effectivement pas le cas. Même si la hausse des prix reste moins importante que l’inflation."

3. Les jeunes toujours actifs

Élément surprenant : parmi les acheteurs, la proportion de jeunes de moins de 30 ans a augmenté en Belgique (30,2% contre 27,9% en 2021). "Si l’activité immobilière est moins dynamique, il y a lieu de penser que la catégorie des investisseurs est sans doute moins active. Par conséquent, la proportion de jeunes va augmenter, même si il n’y a pas nécessairement plus de jeunes qui achètent, souligne le notaire. Et puis, quand vous devez acheter un bien d’habitation, vous y allez coûte que coûte, quitte à revoir votre budget à la baisse."

4. Et la suite ?

Dans les prochains mois, la dynamique immobilière dépendra évidemment de l’impact de la crise énergétique. Au-delà de l’éventuelle baisse des prix des maisons et appartements, Renaud Grégoire redoute les potentielles conséquences de cette crise. Si on assiste à des licenciements en cascade, certaines personnes seront peut-être obligées de vendre leur bien. Et s’il y a moins d’amateurs, qu’est-ce que ça va donner ? Pour le marché immobilier aussi, les moments que nous vivons sont particulièrement incertains. "