Le « labyrinthe » des victimes des attentats

L’avantage du procès des attentats de Bruxelles qui se profile, c’est qu’il remet la cause des victimes parmi les préoccupations des parlementaires et des ministres fédéraux. Ce mardi, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et son collègue de la Santé, Frank Vandebroucke, ont été entendus en commission.