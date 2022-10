Sébastien est un jeune garçon de 10 ans passionné de skateboard. Pendant les vacances, il est obligé d’aider sa grand-mère et sa tante, qui vit à la montagne, à s’occuper des animaux de la ferme.

Mais lorsqu’il fait la rencontre de Belle, une grande chienne blanche maltraitée, ses vacances vont prendre une autre tournure…

Ce qu’on en pense

Ce quatrième volet des aventures de Belle et Sébastien sur grand écran reste dans la lignée de ses prédécesseurs, à savoir, rempli de bons sentiments et légèrement niais.

Mais ce qui est sûr avec cette Nouvelle Génération, c’est qu’elle parviendra facilement à régaler tous les enfants en quête de nature et d’aventure.

La scène qui touche

Lorsqu’on découvre Michèle Laroque en grand-mère fermière, on a du mal à y croire. Et pourtant elle montre, toutefois, qu’elle a plus d’un tour dans son sac.

Film d’aventure de Pierre Coré. Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet et Alice David. Durée: 1 h 36.