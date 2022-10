A 29 ans, Marie a poussé la porte des "alcooliques anonymes": "Je consommais trop d’alcool et le Covid n’a pas aidé"

"J’avais de gros problèmes a moureux depuis plusieurs années à l’époque et j’étais une personne à tendance dépressive. Je consommais trop d’alcool et le Covid n’a pas aidé. Il a été pour moi un alibi pour boire quotidiennement grâce aux apéros lancés via les réseaux sociaux. "

Huit mois d’abstinence

Une amie de Marie lui a proposé de rejoindre les alcooliques anonymes pour trouver une écoute. "Quand je suis arrivée chez AA, j’essayais d’arrêter de boire mais j’étais en dilemme avec moi-même parce que je ne voulais pas me considérer comme malade alcoolique. De réunion en réunion, de mal-être en mal-être, j’ai appris à repousser les verres d’alcool. Huit mois plus tard, j’ai traversé une grosse crise. J’ai vu dans le regard de mes parents à quel point ils étaient tristes et démunis de ne pas pouvoir m’aider. Cela a été l’élément déclencheur pour arrêter de boire et prendre soin de moi. Cela fait 18 mois que je fréquente les AA et 8 mois que je suis abstinente. J’ai encore un traitement contre la dépression mais mon véritable médicament ce sont les réunions AA. On se reconnaît dans les témoignages des autres, témoignages qui sont pour moi comme une boîte à outils".

La vie de Marie a changé du tout au tout. "À l’époque où je buvais, j’étais émotionnellement très instable. Je souffrais d’un énorme manque de confiance en moi. Le programme en 12 étapes des AA m’a apporté une autre philosophie de vie: je me concentre sur moi et non plus sur les autres. J’apprends à accepter ce que je peux changer en moi et ce que je ne peux pas changer en l’autre".

Davantage de jeunes pendant le Covid

70% des membres des AA sont entrés en contact avec l’alcool avant 40 ans, 53% avaient moins de 20 ans.

"L’addiction prend un certain temps qui varie d’une personne à l’autre, explique Colette, 72 ans, abstinente depuis 27 ans. C’est un processus très long qui crée beaucoup de dégâts avant que la personne n’admette qu’ils sont dus à l’alcool. L’alcool joue tellement sur tout ce qui relève du cognitif, du jugement qu’elle ne voit plus la réalité telle qu’elle est".

Les jeunes sont plus nombreux à rejoindre les AA, constate Colette. "Ça a commencé durant le Covid, on a vu beaucoup d’étudiants rejoindre les réunions en ligne. Dans mon groupe, plusieurs d’entre eux ont continué quand on a repris les réunions en présentiel. Avant, on ne voyait pratiquement personne en dessous de 45 ans pousser la porte des réunions".

Un soutien de longue haleine

Le soutien des groupes AA est reconnu depuis quelques années par les médecins, se réjouit Colette. "Faire une cure et être relancé dans la vie sans soutien, c’est l’assurance de replonger. Il faut un accompagnement très très fort au début du sevrage où chaque heure est une heure de gagnée. Par après, quand on a stoppé la consommation d’alcool, la lucidité revient et c’est un moment difficile car on constate les dégâts que l’on a causés, ce que l’on est devenu… On a besoin d’un soutien humain à long terme"

Après 27 ans d’abstinence, Colette fréquente toujours avec la même régularité les AA. Pas seulement parce que l’abstinence n’est jamais définitivement acquise: "Le fait d’assister à ces réunions n’est même plus lié à l’alcool en ce qui me concerne, mais plutôt à un partage de vie que j’apprécie et que je ne trouve pas ailleurs".