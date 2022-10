"Welcome to the Machine" : L’OPRL ouvre grand ses portes à tous les publics dès 12 ans

« On ne va pas tout dévoiler dès à présent, mais je peux vous dire que le programme sera varié, rigolo, et assez logiquement tourné vers des œuvres du XXe siècle. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que la machine, qui n'appartient pas à une pensée esthétique de l'art, est devenue une source d'inspiration importante de créations artistiques, et ce phénomène est en lien direct avec l'explosion des différents courants artistiques, au début du XXe siècle, en réaction aux courants précédents. Ces courants ont cherché à « désesthétiser » ce qui était considéré comme l'essence même de l'esthétique au siècle précédent. », exprime Pierre Solot.

Les trois autres thèmes des Music Factory en 22-23 seront l'eau (« Le grand plongeon »), l'amour (« Love et caetera ») et le farniente (« La dolce vita »). L'OPRL promet de belles découvertes, non seulement par sélection musicale, mais aussi par ces « petits plus » de Pierre Solot lorsqu'il entre dans la « mécanique » de la musique « Parce qu'un contexte permet de mieux comprendre une œuvre, qu'une information culturelle a de la valeur, oui, on a envie que chacun s'enrichisse de cette information ; et en même temps, parce que la musique est vibrante et qu'on peut bousculer la formule du concert, cela reste décontracté. Nous offrons un contenu « amplifié » qui permet de rentrer simplement dans la musique, même si on ne la connait pas. Cela parait antinomique, mais au contraire, ces deux aspects se rejoignent. »

À partir de 12 ans

16 euros / Gratuit pour les moins de 26 ans