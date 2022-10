En février, Mestdagh a annoncé changer également d’actionnariat: ils allaient revendre la totalité des activités magasins et dépôt à Intermarché et conclure une nouvelle Master franchise avec Intermarché.

Actuellement, l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) l’examen de la prise de contrôle exclusif de l’activité de commerce de détail du groupe Mestdagh par ITM Alimentaire Belgium (Intermarché), à la demande de la Commission européenne. L’avis est attendu pour le 15 novembre.

Des choses se mettent en place

Alors que l’ABC examine encore le dossier, sur le terrain, les choses se préparent en vue d’un passage sous l’enseigne Intermarché: on discute en conseil d’entreprise et en CPPT de changement de la méthode de travail, de formations pour se servir du système de caisses Intermarché…

Mais on ne donne aux employés aucune vision à moyen terme. "On ne leur dit pas ce qu’ils vont devenir sous prétexte qu’on attend l’avis de l’autorité de la concurrence", explique Evelyne Zabus, permanente CNE. Mais les travailleurs ne seront pas fixés sur leur avenir le 15 novembre non plus, car alors "tant que Carrefour sera là, on ne discute pas avec les syndicats."

Deux commissions paritaires différentes

La complexité de la situation, c’est qu’"Intermarché est une coopérative d’indépendants, dit Evelyne Zabus. Ils sont dans une autre commission paritaire que les magasins intégrés de chez Mestdagh. On a peur, à terme, qu’ils ne détricotent magasin après magasin, et qu’on ne se retrouve plus qu’avec des magasins en commission paritaire 201, franchisés, et non une commission paritaire 202."

la commission paritaire des franchisés est moins favorable pour les employés. Dans un premier temps, le personnel devrait être repris aux mêmes conditions, par une Convention collective n° 32 bis, de transfert d’entreprise. "On voit que le franchisé engagera ses nouveaux employés selon les nouvelles conditions: un moins bon salaire, 38 heures semaine au lieu de 35. Forcément, ça va mettre des tensions dans les équipes."

Le front commun syndical se réunira mardi 18 à 9 heures, au siège de Villers-le-Bouillet d’Intermarché.