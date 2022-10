Mons, commune zéro déchet: de nouvelles actions prévues pour faire maigrir les poubelles

Dans la cité du Doudou, les autorités communales ont adhéré au projet en 2021. "Dès la première année, nous avons lancé une multitude de chantiers. Nous avons ciblé en priorité les familles", rappelle Charlotte De Jaer (Ecolo), échevine de l'environnement. "Le premier défi familles a été organisé de décembre à juin dernier, avec six ateliers autour de thématiques diverses. En parallèle, des ateliers familles zéro déchets ont été proposés ponctuellement."

Si les familles sont un public cible important pour mener à bien ces opérations, ce ne sont pas elles qui produisent le plus. "Nous avons mené un important travail de sensibilisation auprès des commerces. Après quelques séances de travail, une charte de bonnes pratiques a pu être proposée. Ils sont aujourd'hui plus de 220 à y avoir adhéré sur le territoire montois. Chacun a pu indiquer de manière claire les actions zéro déchet déjà pratiques et les efforts qu'il accepte de consentir."

Pour aiguiller les clients désireux de soutenir cette démarche, la ville de Mons élabore en ce moment une cartographie des commerces participants. Ceux-ci disposeront également prochainement d’un sticker à apposer sur leur vitrine. On notera encore que les acteurs du réemploi ont été mis en lumière et que les étudiants ont été associés à l’action. En novembre prochain, un événement commun réunion quatre établissements autour de la thématique du zéro déchet. Diverses actions verront le jour sur les sites de l’UMons, de Condorcet, de la Helha et de l’UCLouvain FUCaM Mons.

"D'autres projets sont en cours", ajoute encore l'échevine. "Au sein de l'administration, on travaille à la constitution d'une écoteam et de groupes de travail. On apporte également une attention particulière aux infrastructures sportives. Nous avons installés des ilots de tri mais nous avons également prévu des rencontres avec les clubs dans les prochains mois, afin de les inciter à diminuer la production de déchets lors des matches et entrainements."

D’ici peu, un deuxième défi familles sera lancé, avec toujours la possibilité de participer à des ateliers ponctuels. Enfin, la ville entend étendre l’opération au sein du milieu étudiant, avec la participation d’écoles secondaires. Saint-Luc rejoindra ainsi le mouvement dès ce mois de novembre.