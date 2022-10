Colonisation : « réparer », oui, mais financièrement, ça coince

En attendant, un "échange de vues" s’est tenu ce lundi à la Chambre, avant la rédaction d’un prérapport censé prendre en compte toutes les "nuances" politiques que soulève cette question épineuse, en particulier le volet "réparation", qui a le don de crisper tant l’État fédéral que la monarchie.

Si une centaine de recommandations sont sur la table et que "la plupart ne po sent pas de problème", explique le député fédéral Benoît Piedbœuf (MR), il demeure tout de même des fractures pour le moins irréductibles entre les différents partis.

Chacun son mythe

Sans surprise, ces divergences concernent "la notion d’excuses", explique le mandataire MR, mais aussi l’indemnisation des dommages infligés aux populations colonisées. Ainsi faudrait-il exclure "toute forme de compensation ou dédommagement", a tonné d’emblée Wim Van der Donckt (N-VA) lundi, s’appuyant sur le fait que le rapport d’experts sur lequel s’appuie la Commission aurait "renversé" "le mythe selon lequel la Belgique doit sa richesse au Congo."En réalité, chacun dans cette Commission, malgré un rapport d’experts rendu l’an passé, semble voir un mythe à sa porte: tel l’Écolo Guillaume Defossé, qui estime pour sa part que "la commission met fin au mythe selon lequel on ne savait pas ce qui se passait dans les colonies", citant les "violences sexuelles, massacres d’hommes, de femmes et d’enfants" comme autant de raison d’envisager des réparations. Sur la question strictement financière, les considérations sont bien plus terre à terre. Pour les libéraux de la Commission, l’indemnisation, c’est niet. "oui", explique ainsi Goedele Liekens (Open VLD), "il y a eu des actes horribles" […], mais "les dédommagements financiers, paiements collectifs ou individuels ", "pour le VLD ce n’est pas à l’ordre du jour." Concernant la notion "d’excuses", là aussi on peut douter de la capacité de la Commission a adopter une position ferme. Certains, à l’image du socialiste Christophe Lacroix, y voient en effet un "prérequis" incontournable. "Non, la colonisation n’a aucun côté positif", a rappelé ce dernier, pointant une "responsabilité à assumer", en particulier celles de "la monarchie, l’État, les entreprises et églises", qui "doivent prendre leur responsabilité et prononcer des excuses." Un point de vue partagé par ses homologues à gauche (Écolo et PTB), mais battu en brèche par les libéraux. "On n’est pas une commission d’enquête, on n’enquête pas sur les responsabilités", a soutenu Goedele Liekens, pointant le "flou" quant au rôle des autorités impliquées, y compris du côté de la monarchie. Puisque, dit-elle, les différents rois belges ont eu une attitude différente en fonction des époques...

"Attention au remords instrumentalisé, a prévenu pour sa part M. Piedbœuf ; " Lucidité historique veut-elle dire automatiquement culpabilité ? Notre commission donne tort à ceux qui confondent tout: histoire et mémoire, culpabilité et repentance… " Le libéral a poursuivi sur sa lancée, estimant que la colonisation avait certes charrié son lot de violences, y compris économiques, il s’agit surtout, pour cette Commission de " saisir la (l’a ?) normalité du passé ", chaque " acteur " devant " faire chemin de vérité ". " Nous ne devons pas nous excuser mais regretter ", a-t-il fini par conclure. Cela tombe bien: c’est justement ce qu’a fait le roi Philippe au Congo en juin dernier.