Vendredi dernier, le socialiste Paul Magnette a présenté son dernier livre, un ouvrage de théorie politique sous-titré "manifeste écosocialiste". Trois jours plus tôt, le libéral Nicolas Janssen organisait une rencontre d’acteurs locaux de la transition autour de la question: "Comment générer le changement?". Tandis que la hausse des prix de l’énergie accapare le feu de l’actu depuis des mois, les questions plus largement liées à l’environnement et au climat refont ainsi surface en politique. Et pas seulement chez les Verts.

Du côté du MR, la transition écologique gagne du terrain au cœur des préoccupations de plusieurs de ses mandataires. C’est le cas notamment de Nicolas Janssen, membre actif sur cette question au sein d’un groupe de travail spécialement initié au sein du parti. Rencontre.

2. SPORT | Philippe Gilbert: « J’ai la conscience tranquille »

Cela fut une journée marathon. Il a tenu à la gérer avec professionnalisme.

Comme d’habitude. Entre les autographes, les selfies et toutes les autres sollicitations, Philippe Gilbert n’a pas eu une minute à lui ce samedi. Au sommet du Cauberg, où il s’est adjugé quatre fois l’Amstel Gold Race (2010, 11, 14 et 17) et le championnat du monde 2012, il a tourné la page. Avec émotion et fierté.

3. CULTURE | Au Mipcom à Cannes qui s’ouvre ce lundi, la RTBF veut se faire remarquer avec ses formats

Ce lundi s’ouvre à Cannes le Mipcom, le marché des contenus audiovisuels à destination des professionnels. Et si la RTBF espère sans doute y faire quelques achats, elle sera également pour la première fois présente en tant que " vendeuse " sous le label RTBF Créative.

4. RÉGIONS | Wasseiges: à la découverte du safran, l’or rouge

Éric Léonard est intarissable au sujet de la fleur de safran. " C’est elle qui dirige, on le prend comme ça. " Bien que cette plante qualifiée d’or rouge soit laborieuse à produire, il prend plaisir à ses caprices et chaque année partage sa passion avec des visiteurs d’un jour, lors de matinées portes ouvertes dans sa safranière à Wasseiges.

5. RÉGIONS | Un nouveau parcours aux ardoisières de Haut-Martelange 42 mètres sous terre

Le Musée de l’Ardoise se construit depuis une trentaine d’années sur le site patrimonial des anciennes ardoisières de Haut-Martelange.

Avec un grand changement depuis ce week-end! Entamés en 2019, les travaux de revalorisation se sont finalisés récemment par l’ouverture du nouveau souterrain, inauguré ce samedi.

En effet, le public peut enfin accéder au nouveau parcours souterrain "Johanna" qui emmène les visiteurs à une profondeur de -42 mètres (370 marches au total), lors d’une visite de 90 minutes. Le circuit est ponctué de photos projetées sur les murs ou de vidéos qui permettent de mieux comprendre ce qu’était la dure vie des ardoisiers martelangeois.

6. RÉGIONS | A Halma, la tiny house ne connaît pas la crise

Les Menuisiers bâtisseurs, des artisans qui conçoivent des maisons en ossature bois, tiny house, en transformations et créations originales. Et l’engouement est là.

7. CULTURE | Omar Sy reçoit le Clion du meilleur acteur au 10e Waterloo Historical Film Festival

Un Clovis Cornillac en pleine forme, un Benoît Poelvoorde à peine en retard, une salle pleine à craquer: le cocktail parfait pour clôturer le 10e Festival du film historique de Waterloo.

Le film qui a raflé le plus de prix, c’est Corsage, avec le prix du Jury jeune, le prix des meilleurs costumes et décors ainsi que le prix de la meilleure comédienne pour l’interprète de Sissi, Vicky Krieps.

Le prix du meilleur acteur a été attribué à Omar Sy pour son rôle dans Tirailleurs, un film sur l’histoire d’un père et son fils enrôlés dans l’armée française lors de la première guerre mondiale.

8. CULTURE | Trio Grande: 30 ans d’impertinence

On l’a surnommé le "plus petit big band du monde", Trio Bravo a trouvé ses racines dans les classes du séminaire de jazz au Conservatoire de Liège. "On était déjà dans la mouvance où on alternait l’apprentissage de la tradition avec Steve Houben, Richard Rousselet et d’autres, et des ouvertures vers le jazz contemporain et l’improvisation avec Allan Silva, Steve Lacy puis Garrett List", explique le batteur, Michel Debrulle.

L’association du sax alto de Fabrizio Cassol, du tuba et du trombone de Michel Massot et de la batterie de Michel Debrulle a engendré un nouveau langage musical pour l’époque qui a rencontré un succès bien au-delà de nos frontières.

9. SPORT | 3-0, score Standard contre les gros

On va finir par croire que cette équipe du Standard aime les rendez-vous où il faut élever le niveau. Après le Club Bruges, l’Antwerp a quitté Sclessin avec trois buts dans les valises. Contrairement au match contre les champions en titre, les Liégeois n’ont pas attendu, mais sont allés mettre la pression dès le début, et tout a réussi. "On a eu un peu de chance, a admis l’entraîneur Ronny Deila. Mais on mérite cette victoire." C’est vrai.

Explication d’une victoire en trois points, qui rapproche un peu plus le Standard du Top 4.

10. SPORT | Plusieurs gamins en or mais il y avait le futur Soulier d’or

Il était le rêve estival de Felice Mazzù et est devenu son cauchemar automnal. L’ancien milieu de terrain de l’Union SG, Casper Nielsen, joliment servi par Hans Vanaken, a inscrit l’unique but d’un Topper qui restera comme la prestation la plus aboutie du Sporting cette saison, malgré une troisième défaite consécutive à domicile. Longtemps, pendant le mercato, l’entraîneur anderlechtois a espéré faire venir le Danois pour dynamiter son entrejeu tout en apportant des valeurs qui lui sont chères. Mais la direction a préféré faire confiance à ses jeunes et ne s’est pas trop mouillée dans un dossier qui n’était de toute manière pas gagné d’avance. La perspective des retrouvailles avec Mazzù était plus légère dans la balance que l’envie de découvrir la Ligue des champions avec le Club. Et comme un symbole, c’est Nielsen qui a fait pencher le Topper de dimanche.