Tout a débuté en plein confinement, le 7 juillet 2020, par un drame qui a marqué le petit village d’Houdrign. Un villageois, marqué par des soucis personnels et ne supportant plus la solitude due aux mesures imposées pour faire face à la crise sanitaire, est sorti de chez lui et s’est suicidé en s’immolant après s’être aspergé d’essence.

Le frère de la victime apprend cette diffusion par hasard et est ulcéré. Il intente un procès contre la dame qui a filmé la scène et contre le groupe de presse.

2. Il regarde des films pornographiques, sous sa tente, avec un enfant de 11 ans

C’est la fin de l’été 2021 au camping des Deux-Eaux de Tintigny. Un couple de grands-parents profite des derniers rayons de soleil dans sa caravane. Leur petit-fils de onze ans les accompagne. Un peu plus loin, parmi les vacanciers, un quinquagénaire est installé sur une petite table devant sa tente.

Cette semaine, devant le tribunal correctionnel de Luxembourg, le quinquagénaire est arrivé menotté, sorti de sa cellule pour répondre d’accusations graves: attentat à la pudeur sur mineur, détention et diffusion d’images pédopornographiques et accessoirement, coups et blessures envers un cycliste qui ne circulait pas à sa convenance.

Il risque entre 8 et 15 ans d’emprisonnement, d’autant plus qu’il traîne un casier judiciaire avec une condamnation, certes assez ancienne, pour des faits similaires graves sur des mineurs.

4. Le conflit de voisinage avait dégénéré en incendie

À l’aube du 14 août dernier, vers 05 h 30 du matin, un livreur de journaux effectuant sa tournée avait remarqué qu’un torchon était en feu près d’une maison à côté de l’église de Paliseul. Il avait prévenu les secours. Mais ce qui semblait être un petit feu a dégénéré pour toucher toute la maison.

Plusieurs occupants du bloc, abritant plusieurs logements, ont dû être évacués. Un chien a péri dans l’incendie.

Très vite, l a piste criminelle avait été envisagée et quelques heures plus tard, un voisin était déjà interpellé puis privé de liberté.

Et ce jeudi, l’homme s’est retrouvé devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour répondre de cet incendie. Avec en toile de fond, un conflit de voisinage.

5. Le papa doit répondre des agissements de son fils poursuivi pour une série de vols et braquages

Un ado qui sort du cadre et qui "déconne". Cela peut arriver à n’importe quel parent. Mais voir son fils transféré de centres ouverts en centres fermés, le savoir en fugue et impliqué dans des vols avec violence, c’est le lot du père de Ludo*.

Son fils doit répondre d’une série de vols avec violence avec arme, commis souvent la nuit et d’association de malfaiteurs.

À l’époque Ludo, né fin mars 2000, était mineur. Et c’est seul que le père, civilement responsable, se retrouve devant un tribunal à trois juges.