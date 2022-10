Un Djamel Debbouze plus personnel dans « Le nouveau jouet »: « Mes enfants ont besoin d’exister à travers mon regard »

Djamel, qu’avez-vous ressenti quand on vous a dit que vous alliez succéder à Pierre Richard ?

Ça m’a fait plaisir. J’ai toutefois essayé de penser le moins possible à lui, je l’aurais très mal imité. Mais c’est vrai qu’on a un truc en commun, cette naïveté, ce sentiment qu’on n’a pas envie de devenir adultes, et aussi cette manière de subir un peu les événements. Ce film n’est pourtant pas un remake, mais une nouvelle proposition. Si bien que Pierre Richard et moi incarnons des personnages qui viennent d’univers très différents: mon Sammy vient de la classe populaire, quand le Perrin du film de Veber venait davantage de la classe moyenne. Il n’avait pas vraiment de problèmes financiers – il faut dire que les années 70 étaient des années bénies, où la problématique du chômage n’existait pas vraiment, il n’y avait pas la fracture sociale béante que l’on connaît aujourd’hui.

Avec ce côté lunaire, mais aussi ses mimiques, on a l’impression d’un rôle taillé pour vous…

Oui, je ne voulais pas singer, encore moins Pierre Richard. Mais quelque chose de très proche de moi. À mon âge (47 ans) et avec mon expérience, j’ai envie de livrer des choses plus personnelles, profondes, proches de moi. Jusqu’à présent, j’ai l’impression d’avoir joué des personnages un peu irréels, qui n’existent pas forcément.

Vous en aviez un peu marre du cinéma ? Qu’on fasse appel à vous pour toujours le même genre de rôle ?

Oui, j’avais l’impression de tourner en rond, mais je ne peux m’en vouloir qu’à moi-même. Et puis, c’est un métier très dur: vous bossez deux ans sur un film et quand il sort, s’il fait beau, il n’y a personne dans les salles. C’est très sentencieux, différent de la scène, où tu peux aller construire et améliorer une histoire avec l’aide directe du public. La seule chose qui donne envie de retourner au cinéma, c’est quand on a des partitions comme celle-ci, avec une palette de jeu qui mêle le rire et les larmes. Jusqu’à maintenant, j’avais pu toucher d’une certaine façon avec par exemple Astérix, d’une autre avec Indigènes. Mais rarement les deux en même temps.

Le film de Francis Veber constituait notamment une critique des rapports hommes-femmes. Celui-ci évoque surtout l’argent-roi…

L’argent a toujours été roi. Et là, on fait en sorte qu’il ne le soit plus autant: ce gamin est un fils de milliardaire, mais qui a vécu un drame terrible en perdant sa maman, et qui s’éloigne de son père. Il a tout l’argent du monde, mais pas l’amour. Et il rencontre un mec qui, à l’inverse, n’a pas un balle, mais une femme qui l’aime, et un enfant à venir. Ce choc des cultures et des émotions était très intéressant à jouer pour moi, qui ai aussi attendu un enfant, et qui ai eu peur des responsabilités que ça supposait.

Finalement, dans la vie, on est des problèmes quand on n’a pas d’argent… et quand on a trop d’argent ?

On a des problèmes quand on n’a pas d’amour. Quand les gens ne t’aiment pas, et que tu n’existes à travers aucun regard. Mes enfants, toujours eux, ont besoin d’exister à travers mon regard et je peux vous dire que si je ne regarde pas ma fille danser, eh bien, elle ne bouge pas (rires) ! Et l’argent n’a aucun rôle là-dedans. Vous savez, j’ai manqué de beaucoup de choses au début de ma vie, et finalement, j’ai été dans les deux classes sociales – populaire et bourgeoise. Je ne suis pas milliardaire, mais je vis très bien grâce à mon métier. Mais dans les quartiers de Paris où je vis, je ne retrouve pas la joie de vivre et la solidarité qui existaient dans ma cité, malgré la misère. Je ne sais pas ce qui est né en premier, de la misère ou de la joie de vivre. Mais je pense que la joie de vivre est la conséquence directe de la misère. Là-bas, quand quelqu’un meurt, ou qu’il y a une naissance, tout le quartier « célèbre » ça ensemble: on va les uns chez les autres, il y a des plats qui passent. Et ça dure 40 jours ! Le terreau de la solidarité, c’est la misère. Et pour ce film, j’ai été pas mal puiser dans ces sentiments…

