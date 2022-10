Si le rock meurt, c’est parce que la transmission culturelle ne fonctionne pas

Multiplicité de l’offre

C’est quoi le truc des jeunes aujourd’hui ? Le problème, c’est que le modèle culturel est en train de changer, parce que les canaux de diffusion ont changé. Exit la radio, la télé, place au streaming. "Le nombre de choses disponibles a explosé", constate M. Pirenne.

D’un côté, on peut avoir accès à un répertoire incroyable quasi gratuitement. Mais par ailleurs, ce sont des outils qui fonctionnent avec des algorithmes: on se retrouve enfermé dans ce qu’Alain Brunet appelle “la misère des niches”: "Tout est accessible, mais on est enfermé dans un type de consommation, où on écoute constamment des choses qui se ressemblent."

La musique n’est pas du tout abordée à l’école, alors que c’est le champ culturel qui nous envahit le plus.

L’archipelisation

Le corollaire de l’offre surabondante, c’est le morcellement de la consommation. "La légende dit qu’au moment de la sortie de Sergeant Pepper, des Beatles, tout l’Occident écoutait la même musique en même temps. Ce n’est probablement pas vrai, mais il y avait un partage qui n’existe plus aujourd’hui."

C’est ce que Christophe Pirenne appelle l’archipelisation: "Il y a peu de groupe et d’artiste où des générations entières peuvent se retrouver. En Belgique, on ne peut pas passer à côté d’Angèle et Stromae. À l’international, peut-être Adèle…" Mais le spécialiste souligne que si la famille et les proches ne partagent pas vos goûts particuliers, il existe en ligne des milliers de communautés virtuelles qui aiment la même chose que vous.

Les critères de la transmission

Qu’est-ce qui fait qu’une musique va rester et une autre disparaître ? Des jeux de pouvoirs. Le critère numéro 1, autrefois, c’était "la musique des élites": c’était elle qui perdurait, selon M. Pirenne.

Il insiste également sur l’importance du critère démographique. "Si le rock s’est imposé entre les années 50 et 2000, c’est grâce aux baby boomers, qui étaient les plus nombreux." Le poids de la masse démographique est bien sûr lié dans ce cas à la raison économique: cette génération qui a connu des années fastes avait l’argent, puis à la pension, le temps libre.

Le musicologue constate que la religion a été un fameux critère de longévité pour certaines musiques, "qui disparaissent aujourd’hui, après trois à quatre siècles". Et il ajoute un 4 et dernier critère de transmission: la qualité esthétique de l’œuvre. Et si aujourd’hui, tout va plus vite, les mélodies ne sont pas forcément plus simples qu’avant: "Il y a encore beaucoup de richesse et de finesse", dit le musicologue.

C’était mieux avant

Selon Christophe Pirenne, entre 27 et 30 ans, on commence à écouter plus de musique ancienne que de nouvelle… "Et on est nostalgique de son époque. On entend déjà cela au XIVe siècle, l’opposition entre l’ars nova et l’ars antiqua. On estime depuis la Seconde Guerre mondiale qu’il y a une nouvelle génération tous les cinq ans, au moment où on rentre dans la vie active."

Les comptines, dont certaines ont plusieurs siècles, passent à travers le temps parce qu’elles sont transmises par le parent à l’enfant. Et l’école ? "C’est un champ négligé par l’enseignement. La musique est la forme culturelle qui nous envahit le plus, mais elle n’est pas abordée à l’école. C’est choquant de s’en préoccuper aussi peu."