« Il faut une stratégie pour le raton laveur »

Si Stefan a décidé de piéger le raton laveur, ce n’est pas pour battre des records, mais parce qu’il se soucie de la biodiversité et a constaté que cette “espèce exotique envahissante” exerce sur elle une pression de plus en plus forte. Même si ce ne sont que des estimations, il y aurait entre 40 000 et 75 000 ratons laveurs en Wallonie. Avec des disparités importantes selon les régions. Rien que dans la zone de peste porcine africaine où des pièges à sangliers avaient été installés en 2019-2020, 1 600 ratons avaient été piégés en quelques semaines. Ce qui donne une idée du développement de la population de cet animal qui ne cesse d’étendre son territoire en Wallonie. D’autant plus aisément que, à l’âge adulte, il ne connaît quasiment pas de prédateur naturel chez nous.

Un service spécifique comme pour le rat musqué

"Certains disent qu’il faut laisser faire la nature, que cela va s’équilibrer, mais quand ce sera le cas, on aura déjà tout perdu !, dit Stefan Terweduwe. Ce qu’il faut c’est une stratégie globale pour réduire les populations."

Or, jusqu’à présent, la gestion de cette espèce exotique envahissante ne fait l’objet d’aucun plan spécifique. Seules des consignes sont données par l’administration wallonne à certains cantonnements (voir ci-dessous), en fonction de la pression de l’animal sur le biotope. Mais sans moyen supplémentaire ni réelle obligation de résultat.

"Quelques collègues font du piégeage, mais ça dépend de leur sensibilité", confirme Jean-Claude Berguet, agent DNF au cantonnement d’Arlon sur lequel 250 ratons ont été piégés en 2022. Mais Stefan Terweduwe en compte donc 185 à lui seul, alors que 5 gardes couvrent cette zone qui comprend les communes d’Attert, Arlon, Messancy, Saint-Léger, Aubange et Étalle.

"Ce qu’il faut, c’est une stratégie spécifique pour le raton laveur, comme cela existe aux Voies navigables avec un service de piégeage pour le rat musqué", estime aussi Bernard Van Doren, ancien directeur du DNF Arlon, croisé à la réserve naturelle d’Étalle. Un endroit où Stefan Terweduwe vient aussi poser ses pièges. Avec un impact positif sur la faune locale puisque cette année, une première reproduction de Fuligule morillon y a été enregistrée. Sans doute parce qu’on y a éradiqué le raton, car malgré la présence de ce canard les années précédentes, les couvaisons avaient toutes échoué jusqu’à présent.

Mais depuis que la reinette verte a été réintroduite à cet endroit l’été dernier, Stefan préfère rester vigilant. Car la grenouille est un casse-croûte que le raton apprécie aussi.

Ainsi, à Habay-la-Neuve, le propriétaire d’un étang s’étonnait de ne plus y voir ni entendre de grenouilles depuis un ou deux étés raconte Stefan. Qui est venu y poser ses pièges: 17 prises. "Et cet été, des grenouilles étaient à nouveau présentes." Mais plus globalement, en milieu naturel, les populations de ce batracien s’écrasent, se désole l’agent. Évidemment, la sécheresse de l’été a fait mal aussi. Mais, comme pour la moule perlière, les ratons ont donné "le coup de grâce" aux spécimens qui avaient pu survivre dans le peu d’eau encore présente. Cette année, ils ont fait de gros dégâts dans les colonies de moules perlières en forêt d’Anlier et dans la vallée de la Sûre. Et dans la vallée de l’Arlune, près d’Habay, où il existe un gros potentiel de développement pour ce mollusque, le raton est aussi très présent. "Cet été, en 3 semaines, j’en ai attrapé 19 à cet endroit…"