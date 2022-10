Plan hiver Covid: les autotests prennent le pas sur les tests PCR

Le virologue a dévoilé, vendredi, les nouvelles recommandations du SPF Santé en matière de Covid.

L’installation d’un nouveau variant Omicron, le BQ.1.1. qui devrait prochainement supplanter le BA.5 en forte baisse (-89%) ne devrait pas changer la donne.

Vaccination : 50% des plus de 50 ans doublement boostés

Le 2e booster est vivement recommandé à partir de 50 ans, pour le personnel soignant ainsi que pour les personnes immunodéprimées. A ce jour, 50% des personnes âgées de 50 ans et plus ont reçu leur deuxième dose de rappel. A ce jour, 50% des plus de 50 ans et 39% du personnel soignant ont reçu leur deuxième dose de rappel.

Le Covid ne doit pas faire oublier aux personnes à risque de se protéger contre la grippe, rappelle le virologue. "Notre crainte est que la grippe revienne en force cet hiver après 2 ans d’accalmie."

Le professeur Jean-François Dogné, membre de la Task Force Vaccination, souligne l’efficacité du vaccin initial contre un Covid sévère, démontrée pas des études récentes. Le 2e booster diminuerait de 75 à 80% le risque d’hospitalisation liée à une forme sévère de Covid.

Quand porter le masque ?

Le port du masque reste obligatoire dans les pharmacies, les cabinets médicaux, les hôpitaux… Il est recommandé dans les lieux fermés très fréquentés. (transports en commun, théâtres, cinémas…). Dans ces endroits-là, le masque FFP2 est conseillé pour les personnes âgées ou immunodéprimées.

Plus généralement, Yves Van Laethem encourage dès l’âge de 6 ans le port du masque dès l’apparition de symptômes pouvant être associés au Covid (rhume, symptômes grippaux…).

"On demande aussi aux personnes, en dehors du testing, de faire attention si elles se sentent malades. Il faut dans ce cas avoir la politesse sociale de rester chez soi ou du moins, de se protéger et de protéger les autres en portant un masque dans l’attente de passer un autotest"

Quel test en cas de symptômes ?

Une nouvelle stratégie de testing a été mise en place, limitant le recours aux tests PCR, trop coûteux. Celui-ci ne sera réalisé que s’il y a une réelle raison médicale. Les personnes non symptomatiques seront ainsi testées uniquement si elles se rendent dans un service hospitalier accueillant des personnes vulnérables (hématologie, dialyse, oncologie…)

Que faire en cas de symptômes ? On peut réaliser un autotest ou faire un test antigénique dans une pharmacie, dans les 5 jours qui suivent l’apparition des symptômes.

Le test est positif: isolement pendant 7 jours et port du masque du 8e au 10e jour en dehors de la maison.

Le test est négatif: le port du masque est recommandé à l’extérieur jusqu’à la disparition des symptômes, y compris pour les enfants dès l’âge de 6 ans.

Si les symptômes persistent et/ou s’aggravent au-delà de 5 jours, il faut consulter son médecin traitant.

Enfin, il est vivement recommandé de faire un autotest en cas de contacts rapprochés avec des personnes fortement immunodéprimées.

La prudence reste de mise

"Une hausse de la pression sur les soins de santé est possible mais ce ne sera pas comparable avec ce que nous avons connu lors des premières vagues", rassure Yves Van Laethem.

La reprise des activités avec la rentrée explique la hausse des infections qui devrait se poursuivre jusqu’à la période de vacances de fin d’année.

Le pic de la huitième vaguelette est attendu entre la mi-octobre et la mi-novembre. "Le virus est toujours dans sa phase épidémique, il ne peut pas être considéré comme endémique. Il faut donc rester prudent. "

Ces vaguelettes ne sont pas sans conséquences : la dernière a entraîné en septembre dernier une hausse de l’absentéisme au travail de 14% par rapport à la même période en 2019.