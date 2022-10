« On est parfois obligé de faire des choix faute de personnel »

L’entreprise sociale compte 6 antennes locales qui desservent 114 communes wallonnes. Outre les 1 100 aides familiales, l’ADMR propose un service d’aides ménagères sociales, de gardes à domicile et d’ouvriers polyvalents.

Le dernier rempart

"On est resté actifs pendant toute la crise Covid et on a reçu en retour de nombreux messages de remerciements de la part de nos bénéficiaires. Dans les zones rurales, parfois très isolées, si l’aide familiale n’était pas intervenue durant les confinements, certaines personnes seraient restées absolument seules… Sans elle, les personnes qui avaient besoin d’aide pour se lever, s’alimenter… auraient envahi les hôpitaux et les maisons de repos ce qui aurait rendu la situation encore un peu plus dramatique. On a vraiment été le dernier rempart, le dernier filet de sécurité par rapport à la gestion de la crise Covid."

Aujourd’hui, l’ASBL spécialisée dans l’aide à domicile n’a pas tout à fait retrouvé son rythme de croisière d’avant Covid. "À cause de la crise économique, on sent les personnes plus frileuses au niveau du volume d’heures d’aide que l’on doit leur apporter. Ma crainte est que certaines se privent d’une partie de l’aide dont elles ont besoin pour une question de facture !"

« On peine à recruter »

Mais ce qui inquiète davantage la directrice de l’ADMR, c’est la pénurie d’aides familiales qui se profile. "On peine à recruter des travailleurs tous secteurs confondus. On ne comprend pas ce qui se passe."

Et sur le terrain, le manque de candidates commence à se faire ressentir. "On essaie de continuer à répondre à toutes les aides prioritaires, urgentes. On ne peut pas laisser les gens dans l’embarras. Mais parfois, on est incapable de donner le volume d’aide nécessaire à la personne. On est obligé de faire des choix par manque de personnel et c’est dommage…"

Bien sûr, la crise sanitaire est passée par là: moins de formations dispensées donc moins de diplômées. "C’est une des causes mais pas la seule. Je pense que des personnes ont dû se réorienter mais pour faire quoi ? Je ne sais pas. On constate aussi que des personnes diplômées ne postulent pas."

Travailleuses de l’ombre

La faute aux salaires trop bas ? Un argument botté en touche par Brigitte Pierard: "Les accords du non-marchand ont permis une revalorisation salariale et les travailleurs de 58 ans et plus peuvent désormais réduire leur temps de travail. Quant aux indemnités missions, elles sont fort heureusement indexées régulièrement, on suit les barèmes de la fonction publique. Nos travailleuses sont mieux loties que celles des titres-services."

L’explication la plus plausible pour la directrice de l’ADMR est le manque de visibilité de la profession: "Les aides familiales sont des travailleuses de l’ombre: elles entrent discrètement au domicile des personnes, font du bon travail et repartent tout aussi discrètement. Si vous les entendiez ! Elles ont une énergie de dingue. Ce sont des travailleuses de cœur, elles perçoivent tout le sens, la nécessité de leur métier. Ce sont des passionnées mais tout cela peu de gens le voient !"