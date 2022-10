Musk, l’Ukraine et Starlink: histoire d’une méprise

Pour service rendu

À l’époque, Musk répondait favorablement à une demande du ministre ukrainien du numérique, Mikhailo Feodorov. Juste à temps pour s’offrir un énorme coup de com’ : dès le début du mois de mars, Starlink était - selon Musk - rien moins que "le seul système de communication non russe qui fonctionne encore dans certaines parties de l’Ukraine", et le milliardaire d’ajouter : "la probabilité d’être ciblé est donc élevée. Veuillez utiliser avec prudence." "Bien sûr, lui répondait alors Feodorov. Nous allons les utiliser pour les Ukrainiens aussi après notre victoire", ajoutait le ministre, clin d’œil à l’appui.

Le 14 mars, Musk continuait de fanfaronner, allant jusqu’à défier Poutine en combat singulier. La mise ? L’Ukraine...

En mai, le milliardaire se vantait : "Starlink a jusqu’à présent résisté aux tentatives de brouillage et de piratage de la cyberguerre russe, mais ils intensifient leurs efforts."

« Impayable »

Mais la belle histoire entre Starlink et les Ukrainiens a désormais du plomb dans l’aile, Musk ayant récemment déploré le coût de cette aide gracieuse, entre 80 et 100 millions de dollars d’ici la fin de l’année. " Impayable ", a fini, en substance, par se plaindre l’entreprise auprès du gouvernement américain, selon un courrier divulgué cette semaine par CNN : "Nous ne sommes pas en mesure de donner davantage de terminaux à l’Ukraine, ni de financer les terminaux existants pour une durée indéterminée", aurait ainsi écrit l’entreprise, une information que Musk n’a, jusqu’ici, pas démentie.

À cela se sont ajoutés d’étranges dysfonctionnements du réseau dans certaines zones cruciales sur le champ de bataille ukrainien, ponctuées de déclarations maladroites de la part du milliardaire. Tel ce tweet, proposant un "plan de paix" qui fait la part belle aux exigences du Kremlin. Soit un nouveau vote dans les régions annexées - sous la supervision de l’ONU - (et "la Russie part si telle est la volonté du peuple", propose Musk), la reconnaissance par l’Ukraine que "la Crimée fait officiellement partie de la Russie, comme elle l’a été depuis 1783 (jusqu’à l’erreur de Khrouchtchev)", la garantie d’un "approvisionnement en eau en Crimée", et, surtout, la "neutralité de l’Ukraine" - comprendre, le pays n’intègre ni l’OTAN, ni l’UE...

Revirement

Dans un contexte où Vladimir Poutine menace régulièrement d’utiliser l’arme nucléaire, la rumeur a couru que Musk s’est entretenu avec ce dernier, en tirant la conclusion qu’il faudrait négocier à ces conditions plutôt avantageuses pour le dirigeant russe. Musk a démenti tout échange avec le tyran, mais depuis lors, multiplie les avertissements, expliquant à qui veut l’entendre que la loi du talion (œil pour œil, dent pour dent) entre les Occidentaux et la Russie mènera forcément à une catastrophe aux dégâts irréparables.

Croissance fulgurante

Quoi qu’il en soit, la fin de cette séquence philanthropique impliquant les satellites d’Elon Musk et les soldats ukrainiens intervient alors que l’entreprise a passé, en juin, le cap des 500.000 utilisateurs à travers le monde. Non sans avoir connu une croissance fulgurante entamée dès mars dernier, passant d’environ 150.000 utilisateurs fin 2021 à plus de 250.000 (mars), 400.000 en mai, et 500.000 en juin.

Une séquence qui tombait à pic pour le milliardaire : courant 2021, Elon Musk avait prédit que Starlink engrangerait un demi-million d’abonnés mi-2022 - ce qui semblait inatteignable à l’époque et ne permettait pas d’envisager une entrée en bourse de l’entreprise à moyen terme. La donne a changé sur ce terrain-là aussi.