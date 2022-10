Johnny, de Sylvie à la Route 66

En solo et en duo

Ensuite, à 22 h 50, place à un documentaire inédit, intitulé Johnny Hallyday, souvenirs souvenirs. Ce film produit par DMLSTV ( Chanson secrète, La lettre…) propose de revivre tous les grands moments que Johnny a offerts à la télévision. Des prestations en solo mais également de nombreux duos, avec Patrick Bruel, Renaud, Eddy Mitchell, Florent Pagny, Céline Dion…

L’occasion de retrouver de nombreux tubes ( Allumer le feu, Gabrielle, Requiem pour un fou..) mais aussi d’écouter les témoignages de ceux avec qui il les a partagées et des anecdotes racontées par Johnny lui-même.

Enfin, la soirée se terminera par la diffusion à 1h du matin de À nos promesses, le film du dernier road-trip de Johnny aux États-Unis. De la Nouvelle-Orléans jusqu’à Los Angeles, le réalisateur François Goetghebeur a suivi le chanteur et ses amis Pierre Billon, Billy, Philippe Fatien et Claude Bouillon sur leurs bécanes.

Il dresse un portrait de Johnny à travers ce qui l’a toujours fait vibrer depuis l’enfance: l’Amérique. Avec les témoignages de Sébastien Farran, ancien manager de Johnny, et de Dimitri Coste, et la participation de Laeticia, Jade et Joy Hallyday.

France 3, 21.10, 22.50 et 01.00