Crise énergétique : un call center mis en place à Soignies pour répondre aux interrogations des citoyens

Une aide au bout du fil, voici ce que proposeront la Ville et le CPAS de Soignies à partir du 17 octobre prochain. Face à la hausse des prix de l'énergie, force est de constater que les questions des citoyens se sont multipliées ces dernières semaines."Aussi bien à la Ville qu'au CPAS, nous faisons face à une explosion des demandes de citoyens inquiets par rapport à la crise énergétique", explique Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies. "Face à cette situation, nous avons décidé de mettre en place un call center afin de pouvoir répondre aux différentes demandes et aiguiller les personnes au mieux. Les équipes du CPAS, du Plan de Cohésion Sociale et de la Ville travaillent de concert pour pouvoir trouver une réponse adaptée à chaque situation. En parallèle, la Ville et son Agence de Développement Local ont organisé récemment deux séances d'information destinées aux propriétaires de surfaces commerciales afin de les informer, notamment, sur l'ensemble des primes disponibles pour améliorer la performance énergétique de leur bâtiment."

À l'autre bout du fil, c'est donc une oreille attentive qui attend les citoyens sonégiens en quête de conseils. "Nous recevons bien entendu des demandes de personnes en difficulté financière au CPAS mais pas uniquement", explique Hubert Dubois, président de l'institution. "Ces dernières semaines, toutes les franges de la population sont à la recherche de solutions pour faire diminuer leur facture d'énergie. Pour une plus grande efficacité, Il fallait rassembler les compétences des uns et des autres afin de pouvoir apporter des conseils à chacun et les aiguiller dans leurs projets de rénovation, dans l'obtention de primes ou encore de prêts à O% pour la réalisation de travaux économiseurs d'énergie."

Dès ce lundi 17 septembre, le numéro d'appel gratuit 0800 20 422 sera donc accessible du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 16H. L’adresse mail "energie@soignies.be" a également été créée pour permettre de répondre le plus précisément possible aux citoyens en recherche d'informations.

Des permanences seront aussi organisées sur rendez-vous le mardi matin à l’hôtel de Ville avec une tutrice en énergie du CPAS. Les demandes de rendez-vous devront être formulées au 067/34.73.10 ou via le call center.