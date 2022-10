La politique réserve toujours son petit lot de surprises rhétoriques. Dans l’élaboration des budgets 2023 et 2024, le gouvernement a prévu de raboter la norme de croissance des soins de santé. Elle ne sera que de 2% en 2024, au lieu de 2,5%. Cette norme de croissance permet de fixer, hors inflation, la hausse annuelle du budget des soins de santé. Elle est censée permettre aux institutions de répondre aux besoins croissants liés au vieillissement ou encore aux enjeux démographiques.

Un choix qui divise la famille socialiste. Interrogé par Le Soir, le patron de Solidaris, Jean-Pascal Labille, n’a pas pu cacher son étonnement et estime que cette baisse de la norme de croissance engendrera au moins 300 millions d’économies en 2024.

À la Chambre ce mercredi, le ton de Frank Vandenbroucke (Vooruit) est monté d’un cran. Le ministre de la Santé refuse que l’on parle " d’économies " … même si l’augmentation du budget de l’Inami sera in fine moins forte.

2. RÉGIONS | Une maison atypique en conteneurs maritimes

Le chantier ne passe pas inaperçu, c’est certain. Ces conteneurs métalliques empilés piquent la curiosité. Il s’agit d’une " maison-conteneurs " unique en son genre qui sera occupée dès le mois de janvier. Elle sera ainsi sortie de terre en seulement six mois. Derrière ce projet atypique, on trouve le bureau d’architecte Arthesia, basé à Aywaille, et Galan Group de Waremme, spécialisé dans la construction de bâtiments en conteneurs maritimes.

"C’est une maison unique en Belgique, voire en Europe, insiste Sébastien Grosjean, patron de Galan, de par sa taille (16 conteneurs!) mais aussi de par son style. Des maisons-conteneurs, il en existe mais généralement avec des empilements simples. Ce projet-ci exploite toutes les possibilités d’agencement avec des dépassants, des casquettes, des débords. Le conteneur étant autoportant, on ne doit pas recourir à des piliers de soutien, plus coûteux. Ça ouvre bien des perspectives sur le plan architectural."

3. EDITO | Invisibles mais essentielles

Saluées brièvement pour leur courage, leur abnégation au plus fort de la crise du Covid qui les a vues affronter seules, livrées à elles-mêmes, la première vague de la pandémie, les infirmières à domicile, les aides familiales, les éducatrices spécialisées et autres professionnelles de la première ligne ou de l’aide sociale sont retournées dans l’ombre.

4. RÉGIONS | A Lessines, Cloruyt veut « développer un zoning industriel durable »

Colruyt veut être à la pointe des énergies alternatives. L’entreprise veut développer sa production d’hydrogène, notamment à Ollignies.

5. RÉGIONS | Brussels By Night Federation: «Avant #balancetonbar, il n’y avait aucun moyen financier» pour sensibiliser aux violences sexuelles dans les clubs

Il y a pile un an, le séisme #balancetonbar secoue les clubs bruxellois. Les témoignages s’empilent qui nomment certains hauts lieux de la nuit. 24 mois plus tard, la Brussels By Night Federation assure que " les lignes bougent ". Interview de Lorenzo Serra, cofondateur de la Brussels By Night Federation.

6. CULTURE | Ce samedi à la télé, RTL TVI va rechercher le plus beau toutou

Samedi soir, les toutous seront de retour sur RTL TVI. Après Wouf: quel chien sera à la hauteur en 2015 (qui avait fait un flop au niveau des audiences), la chaîne privée fait le pari d’un nouveau concours canin, mais uniquement centré sur des critères de beauté et non plus sur l’agilité: Nom d’un chien! Le plus beau, c’est le mien. L’idée de ce nouveau rendez-vous a germé dans la tête de Michaël Miraglia et l’animation a été confiée à Ludovic Daxhelet, devenu depuis quelques années le "Monsieur animaux" de la chaîne privée, même s’il est allergique… aux poils d’animaux!

7. CULTURE | Stéphane Guillon: «Être un humoriste qui fait peur? C’est ma Légion d’honneur!»

Humoriste cinglant, et toujours réactif sur l’actualité, Stéphane Guillon sera deux soirs chez nous en octobre : à Liège dans le cadre du Voo Rire le mardi 18 et à Mouscron le vendredi 28.

8. SPORT | Eddy Merckx: « Philippe (Gilbert) m’a toujours rappelé Roger De Vlaeminck »

Demander à Eddy Merckx de parler de Philippe Gilbert est une mission d’autant plus facile que le Cannibale n’a jamais caché son " admiration " pour le Remoucastrien. Quand nous l’avons appelé, le quintuple vainqueur du Tour de France s’est excusé d’avoir dû faire l’entretien par téléphone, confirmant qu’il est aussi humble que disponible malgré son immense palmarès.

9. SPORT | Le Standard privé de ses créatifs contre l’Antwerp

À Charleroi, le Standard a bien redressé la barre après le couac face à Seraing. Un succès lors du choc wallon qui a remis les hommes de Ronny Deila dans le droit chemin à une semaine d’accueillir l’ogre anversois, solide leader.

Malheureusement pour le coach norvégien des Rouches, il devra composer sans deux des éléments les plus créatifs de son noyau : Selim Amallah et Philip Zinckernagel. T

10. SPORT | Diawara très insuffisant, Sadiki et N’Diaye inspirants: les notes des Anderlechtois contre West Ham

Voici les notes des Anderlechtois après la défaite à West Ham.