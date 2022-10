Le résumé de l’éditeur

Qui n’a pas entendu parler d’Alexandrie et de sa fameuse bibliothèque ? Temple de la culture humaine pour les uns, 7e merveille du monde pour les autres, elle est l’objet de tous les fantasmes. Mais sait-on vraiment ce qu’il s’est passé entre ses murs ? Qui sont Hérophile, Ptolémée et Hypatie, personnages historiques phares qui ont marqué la ville et la bibliothèque de leurs empreintes ? Qu’ont-ils dû sacrifier à l’autel de leur ambition et de leur soif de connaissance ?

Égypte, III e siècle av. J.-C. Si le roi Ptolémée œuvre pour l’épanouissement scientifique d’Alexandrie en appelant les têtes pensantes du monde entier, les pratiques avant-gardistes d’Hérophile et Érasistrate sont vues d’un mauvais œil par les autres savants. Si Hérophile ne recule devant rien pour faire progresser la médecine, ni même le courroux des dieux, jusqu’où son obsession pour la connaissance le mènera-t-elle ?

Une immersion dans un lieu légendaire de l’Antiquité où se mêlent complots, intrigues et personnages phares de l’Égypte antique. De quoi ravir tous les passionnés d’Histoire !

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MERVEILLEUX

Aussi passionnant qu’un thriller, mais aussi documenté qu’un ouvrage d’Histoire, le premier volume de ce triptyque consacré à la mythique Bibliothèque d’Alexandrie est remarquable dans sa façon de condenser, en pas même 50 pages, le combat perdu d’avance d’un scientifique confronté aux dogmes religieux de son époque.

Bref, science, religion et trahisons, ou un combo explosif qui aboutira, fatalement, au pire.

2 Jeremiah (T.39)

Le résumé de l’éditeur

Rien ne va plus pour Jeremiah et Kurdy ! Alors que l’homme au casque se trouve coincé dans une prison crasseuse, Jeremiah est enlevé par les hommes de main du mystérieux clan de "Madame".

Kurdy, aussi violent qu’inventif, va vite se sortir de ce mauvais pas, emmenant avec lui son compagnon de cellule, un second couteau qui va se révéler plein de surprises.

Ensemble, ils vont tenter de libérer Jeremiah, sans imaginer que la situation va encore se compliquer à cause de l’arrivée en ville d’un vieil ennemi…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DOULOUREUX

Comme on aime Hermann, et comme on aimerait ne pas écrire cette chronique, et dire qu’on n’a… rien compris à ce nouveau Jeremiah. Ah si: que ce dernier a été enlevé on ne sait comment ni bien par qui, et que Kurdy entend le libérer.

Soit on arrête soit on trouve un scénariste. Parce que là, ce n’est plus possible. Ça devient même douloureux.

3 Le Dossier Thanatos

Le résumé de l’éditeur

En 1877 Arthur Conan Doyle suit les cours de médecine du professeur Joseph Bell à Édimbourg et travaille occasionnellement au Royal Infirmary Hospital. Attiré comme beaucoup de ses contemporains par le spiritisme, il se retrouve involontairement mêlé à une sinistre affaire de meurtres.

En effet la police enquête sur plusieurs morts suspectes qui pourraient bien être liées au mouvement spirite.

Conan Doyle y voit l’opportunité d’une première contribution à une enquête policière.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ESTHÉTIQUE

Vendu comme l’enquête qui a poussé Conan Doyle à créer son détective culte, cet album (sur)fait le lien avec l’écrivain alors que l’enquête se déroulerait très bien sans lui et gagnerait même peut-être en force au lieu de s’égarer.

Mais, diable, quelle esthétique !

4 Les mondes Liu Cixin – La perfection du cercle

Le résumé de l’éditeur

227 avant JC, époque des Royaumes combattants. Ying Zheng, roi de la dynastie Qin, veut unifier la Chine. S’il prouve qu’il connaît le langage du Ciel et en comprend les desseins, il les mènera tous vers un avenir meilleur.

Grâce à un tout nouveau mode de calcul de données à grande échelle, le savant Jing Ke va lui enseigner ce langage qui réside dans la forme la plus parfaite au monde, le cercle.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ARDU

Quand la folie des grandeurs se conjugue aux maths (le nombre pi), à l’envie de faire évoluer la science, la connaissance du monde. Liu Cixin a inventé un mythe chinois, Xavier Besse lui donne une puissance graphique impressionnante.

Il faut s’accrocher aux concepts mais ça secoue.

5 L’homme qui corrompit Hadleyburg

Le résumé de l’éditeur

Hadleyburg, ville dont la réputation est d’être la plus intègre d’Amérique, reçoit un jour la visite d’un homme mystérieux. Ce dernier est venu pour laver l’offense qui lui a, jadis, été faite par ses habitants: trop imbus d’eux-mêmes, ils en avaient oublié les règles de base de l’hospitalité.

Cet étranger a décidé de porter le fer là où cela leur ferait le plus mal: en faisant voler en éclat leur réputation de probité… Prétendant venir récompenser la personne qui lui porta secours quand il était sans le sou, l’inconnu confie à un des plus honorables habitants une lettre ainsi qu’un sac contenant 40 000 dollars ainsi qu’une enveloppe à ne pas ouvrir.

La lettre précise que l’argent est à remettre à ce fameux bienfaiteur dont le nom n’est pas mentionné. Celui-ci se fera connaître en révélant la phrase qu’il avait dite à l’époque à l’indigent et consignée dans l’enveloppe scellée.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): GRISANT

Le Brésilien Antunes adapte son roman préféré de Mark Twain. Ou comment, par une petite "donation", un homme corrompt une ville a priori intègre. Plus largement, c’est une critique du puritanisme américain. Et, par bien des égards, de notre société moderne.

C’est donc aussi très actuel, en plus d’être grisant.

6 Matteo Ricci – Dans la Cité Interdite

Le résumé de l’éditeur

Pékin, début du XVIIe siècle.

Le père Matteo Ricci, un jésuite italien, est tombé amoureux de la Chine. On le surnomme d’ailleurs "le Lettré du lointain Occident".

Depuis dix-huit ans, il parcourt ce pays afin de servir Dieu. Respectueux des coutumes et des religions qui ne sont pas les siennes, il poursuit un rêve: rencontrer l’Empereur en personne.

Mais la route est longue et semée de dangers jusqu’à la Cité interdite, la demeure du Fils du Ciel…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): POUSSIF

Pour leur 3e album "catho", Dufaux et Jamar jettent leur dévolu sur un jésuite italien en territoire inconnu: la Chine.

Une fois quelques préceptes religieux un peu poussifs évacués, place à une intrigue de marchandage et de complots qui raccroche, cette fois, un peu notre intérêt.

7 Duo

Le résumé de l’éditeur

DUO, c’est un projet collaboratif d’une ampleur internationale, initié il y a plus de 10 ans par Gérald Guerlais et Sébastien Mesnard, tous deux illustrateurs. DUO, c’est aussi l’histoire de deux carnets itinérants transmis de main en main au rythme des rencontres: au total, pas moins de 110 artistes ont participé à cette aventure pour former 57 duos d’exception.

Parmi eux, on trouve de grands noms, comme Kim Jung Gi (Corée du Sud), Juanjo Guarnido (Espagne) ou Benjamin Lacombe (France), mais aussi des artistes émergents moins connus.

Ils viennent de l’illustration, de la bande dessinée, de l’animation, et ont conjugué leurs talents pour dépasser les distinctions de genres et de médias et vous offrir ces duos réunis, pour la première fois, dans un ouvrage unique et présenté en version bilingue.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): VITRINE

C’est l’histoire de carnets qui, durant plus de 10 ans, ont circulé par-delà le monde et les frontières des arts. Par duo, se connaissant ou se découvrant, les créateurs (vedettes ou anonymes) se sont mélangés ou répondus, dans des œuvres poétiques, tous azimuts.

Un bijou d’art-book, une vitrine permanente pour la bonne cause.

8 Les parfums du pouvoir (T.1 & 2)

Le résumé de l’éditeur

Un accident cardiaque plonge Claude Capella dans le coma et prive la société de parfum éponyme de son directeur général. Une guerre de succession se déclenche alors entre frères et sœurs, exacerbant les dissensions et les rancœurs.

Manœuvres et coups bas se multiplient au sein de l’entreprise familiale, certains étant prêts à sacrifier l’autre pour parvenir à leur fin.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SUCCESSION

Un empire familial du parfum, dirigé par un patriarche à deux doigts de mourir, et des héritiers qui s’agitent pour occuper son trône: on se croirait presque dans la série Succession, et on n’en est pas loin.

Pas révolutionnaire, mais pas de quoi se boucher le nez non plus.

9 Ratures indélébiles

Le résumé de l’éditeur

Pourquoi ça fait si mal ? Juliette et Mathilde sont amies depuis toujours. En cette rentrée en 4e, Mathilde a des envies de popularité et un crush pour le beau Thomas. Elle se rapproche alors de Karine, qu’elle semble admirer plus que tout. Juliette n’apprécie pas vraiment Karine, sa bande, et les airs rebelles qu’ils se donnent.

Une incompréhension grandissante s’installe entre les deux amies. Peu à peu, c’est un étrange mécanisme d’exclusion qui se met en place, jusqu’à ce qu’une photo de Juliette, à demi-nue, soit prise dans les vestiaires…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PAUVRE

Évidemment que pour fait péter la bulle du harcèlement scolaire, il faut multiplier les coups sur le clou. Mais force est de constater que tous les albums ne se valent pas.

Celui-ci a beau trouver des solutions, il joue de facilité et d’une certaine pauvreté graphique et scénaristique.

10 Métro Boulot Boulot

Le résumé de l’éditeur

Métro Boulot Boulot explore le monde de travail tel qu’il s’invente aujourd’hui et tel qu’il existera peut-être demain: des premiers voeux de l’enfance jusqu’à la retraite, en passant par les métiers passion, les boulots alimentaires et les nouvelles pratiques à l’ère du numérique, de l’uberisation et de l’automatisation.

Quitte à être aliéné par le travail, mieux vaut en rire autant que possible.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PATHÉTIQUE

Parfois capable de coups de génie, la collection Pataquès s’écrase complètement avec ces gags faussement cyniques, jouant de métaphores convenues, forcées. Résolument pas drôle. Pathétique même ?

Seul le titre, bien troussé, est à sauver, c’est dire !

11 Perpendiculaire au soleil

Le résumé de l’éditeur

En 2016, Valentine Cuny-Le Callet entame une correspondance avec Renaldo McGirth, condamné à mort, incarcéré depuis plus de 10 ans en Floride. Au fil de leurs lettres, des images qu’ils s’échangent, des rares visites, naît le récit graphique de leurs vies parallèles.

Le livre questionne avec une intense émotion la brutalité d’un système carcéral, et l’amitié qui surgit, depuis une cellule de 5m2.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INÉDIT

Une correspondance se tisse entre une illustratrice et un condamné à mort américain en Floride. L’autrice fait de cette nouvelle amitié un devoir d’enquête.

Un regard inédit sur les conditions infâmes dans lesquels ces détenus imaginent une vie en sursis.

12 Valhalla Hotel (T.3)

Le résumé de l’éditeur

Flatstone, Nouveau-Mexique, son église évangéliste, son cratère, sa charcuterie… désormais il faudra ajouter à cette liste de spécialités: les ruines fumantes de son motel germano-sudiste.

Le dernier tome de cette trilogie s’apparente à un monumental et sanguinolent cataclysme musico-pyrotechnique digne d’un concert de Metal dans un champ de betteraves. Tandis que nos héros se remettent péniblement de leur rencontre avec l’homme-cochon, Frau Winkler et ses sbires se calfeutrent dans leur bunker.

Le Valhalla Hotel devient alors l’improbable point de rendez-vous de tous les dégénérés de la région.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): RÉGALADE

Des héros en marcel, un Mexicain pas basané, des flics racistes (ou délinquants sexuels), des nazis, un homme-cochon: quelle régalade, cette série !

Un rythme endiablé, des héros complètement barrés, un humour souvent limite, mais jamais limlité, on valide encore, encore, et encore, tome après tome.

Un quatrième ? On prend à l’aveugle.