Quelle météo chez vous ?

Et sur le reste du pays ?

On retrouvera un premier front chaud qui donnera quelques pluies continues mais pas trop fortes, sous un vent de sud, modéré à assez fort. Ces précipitations traverseront le pays d’ouest en est, et il fera plus sec sur le sud, en matinée. Une accalmie est attendue dans le courant de la deuxième partie d’après-midi, à partir de l’ouest, où l’on retrouvera quelques éclaircies et une atmosphère très agréable. Les maxima, doux pour la saison, s’étaleront de 13 à 16 °C, sous un vent de sud-ouest modéré.

Il s’agira d’une pause de courte durée puisqu’une deuxième perturbation, un peu plus active, est attendue la nuit suivante au contact d’un noyau dépressionnaire qui s’engagera en mer du Nord. Cela pourrait devenir nettement plus humide en soirée et durant la nuit de jeudi à vendredi où cette zone de pluie laissera quelques litres surtout sur le centre et le sud.

