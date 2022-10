Pont de Crimée : le tortueux parcours de la cargaison « piégée »

Un camion « fantôme »

Selon les autorités russes, "l’engin explosif a été camouflé en rouleaux avec un film polyéthylène de construction sur 22 palettes d’un poids total de 22 770 kg, et ce début août de cette année."

En parallèle, le média d’État Ria Novosti a diffusé des images dudit camion lors de son passage à un poste de douane, ainsi qu’une copie du passage de la cargaison aux rayons X, qui révélerait la présence d’explosifs dans la cargaison. Seul problème, des éléments (essieux, roue de secours), se trouvant sur le camion manquent à l’appel sur la photo passée aux rayons X, ont noté nombre d’analystes.

Depuis, un autre média d’État a partagé d’autres photos, cette fois lors du prétendu passage du camion en Arménie, et à nouveau, rien ne colle : ni la hauteur de la remorque, ni le sens dans lequel ont été posés les fameux rouleaux de polyéthylène renfermant les explosifs.

Drôle de trajet

Le trajet de la cargaison explosive, tel que décrit par le FSB, est assez tortueux : celle-ci serait passée par le port d’Odessa en Ukraine avant de rejoindre la ville de Roussé, en Bulgarie, puis de passer par la Géorgie (ce qui suppose une traversée de la mer noire). Vient ensuite un passage en Arménie, direction Erevan, où la cargaison aurait été dédouanée. Un autre camion aurait alors pris le relais, direction la Géorgie (de nouveau), afin de franchir la frontière avec la Russie et de terminer dans un dépôt de la région de Krasnodar. Des citoyens russes auraient alors concourus à acheminer la cargaison (explosive, rappelons-le) à travers la Russie et jusqu’à Simferopol, en Crimée, où le camion aurait sauté lors de son passage sur le pont du détroit de Kertch.

Commentaires goguenards

Cela fait beaucoup d’intermédiaires et d’aller-retour, et n’a pas manqué de susciter des commentaires gênés des différentes autorités des pays concernés. Ainsi de Boïko Borissov, l’ancien Premier ministre bulgare, (mais vainqueur des dernières élections), auprès de nos confrères d’ Euractiv : "La piste bulgare est de mauvais goût. Si j’étais à la place des services russes, je m’intéresserais plutôt à l’endroit où le camion a été chargé et quelle a été la raison de l’explosion…"

Le FSB a affirmé détenir huit suspects, et charge Kirill Budanov, chef du renseignement ukrainien, en tant qu’ "organisateur de l’attaque terroriste sur le pont de Crimée."

Les Ukrainiens, qui n’ont pas revendiqué le sabotage, exultent, allant jusqu’à sous-entendre que celui-ci serait l’œuvre des Russes. "Nous voyons là l’escalade du conflit entre l’armée russe et les forces de l’ordre, et cela échappe au contrôle du Kremlin", a déclaré, goguenard, Mykhailo Podolyak, conseiller du président Zelensky. Le pont était alors en feu depuis environ une heure.