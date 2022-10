Elle a disséqué Alexandrie

Une utopie que l’on devait, alors, à l’action du roi Ptolémée Ier, et qui prit fin brutalement en 47 avant notre ère, dans un incendie resté, lui aussi, tristement célèbre. Et dont on ne sait toujours, près de deux millénaires plus tard, qui en est le véritable responsable.

De quoi nourrir romans et livres d’Histoire. Ou, comme ici, des bandes dessinées. En l’occurrence trois albums dans lesquels la jeune (26 ans) autrice italienne Chiara Raimondi présentera, à tour de rôle, quelques-unes des figures majeures qui ont œuvré dans ce théâtre d’avancées scientifiques prodigieuses. "Enfant, raconte la Bolonaise, j’étais passionnée par l’Histoire. J’adorais les mythes et épopées des peuples qui ont vécu il y a des millénaires. En grandissant, j’ai pris plaisir à effectuer des recherches et à raconter ces vies de personnages parfois méconnus, toujours avec le désir d’y ajouter une touche pédagogique."

Il fut le premier médecin à penser que la connaissance approfondie du corps humain pouvait aider à mieux connaître les origines des maladies

Avant, dans les tomes suivants, de se pencher sur Hypatie, la première femme savante de l’Histoire, puis Ptolémée lui-même, elle débute cette entreprise avec la figure controversée d’Hérophile. Un médecin grec convié, comme d’autres, à gagner Alexandrie afin d’y faire progresser le savoir scientifique. Mais qui s’y heurtera aux interdits de la religion lorsqu’il entreprendra de disséquer les corps humains de condamnés, les empêchant, selon les croyances d’alors, d’accéder "dignement" à l’au-delà. "Il fut, raconte Chiara Raimondi, le premier médecin à penser que la connaissance approfondie du corps humain pouvait aider à mieux connaître les origines des maladies. Cela montre bien combien la bibliothèque était un lieu d’avant-garde, une université où la recherche régnait en maître."

Romancer, pas dénaturer

Une réalité que la dessinatrice n’hésite pas à romancer, sans la dénaturer pour autant: "En Italie, nous avons de nombreux historiens qui nous ont appris à mieux appréhender les sources manquantes ou peu fiables. Or, les historiens ont peu de matière sur la bibliothèque d’Alexandrie. Reconstruire ce que nous ne saurons jamais en romançant n’est donc pas à blâmer tant que nous prévenons le lecteur que notre vision n’est pas une vérité historique, mais une histoire racontée avec passion d’une époque qui nous tient à cœur. "

« Hérophile », Raimondi, Ankama Éditions, 48 p., 13.90 €.