48000€ d'amende pour le patron d'un restaurant asiatique de Namur

Le représentant de l’auditorat du travail réclamait une peine de prion de six mois assortie d’un sursis et une amende ferme de 56 000 €. Et précisait : "Le bénéfice net de ce restaurant était de 40 000 € en 2019. En 2020, alors que tout le personnel était censé être au chômage et qu’il n’avait donc plus de charge de personnel, il s’est élevé à 167 000 €."

Le juge Depasse a estimé que les préventions étaient toutes établies, y compris celle d’obstacle à la surveillance, le prévenu ayant empêché le contrôle, l’audition des travailleurs et la consultation du registre des dérogations aux horaires de travail temporaire par son comportement agressif, ses menaces et intimidations. Une amende de 48 000 € a été prononcée à son encontre.